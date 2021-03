El Ayuntamiento de Morcín, a través de su página web oficial y el tablón de anuncios del Consistorio, ha publicado ya la lista de admitidos y excluidos para el Plan de Empleo de este año. Tras el estudio de las solicitudes, optan a dos plazas de peones un total de veinticinco personas. Solo dos de los aspirantes fueron excluidos en esta primera selección, argumentada en las bases de la convocatoria.

Los destinatarios del Plan de Empleo son personas paradas de larga duración. Se consideran en este epígrafe a las personas que, en los doce meses inmediatamente anteriores al 27 de octubre de 2020 no hubieran trabajado o participado en un programa de formación que conllevara contraprestación económica durante más de noventa días. También pueden acceder al Plan de Empleo personas en riesgo de exclusión social. Entre las bases se incluye tener más de 16 años cumplidos y no exceder la edad límite de jubilación. También “poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de los puestos convocados y, por tanto, no padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con la función a desarrollar”.