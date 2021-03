Absuelto un avilesino acusado de pegar a su expareja en Mieres

Según la sentencia, los hechos ocurrieron el pasado 4 de diciembre, alrededor de las nueve de la noche, cuando el hombre –defendido por la letrada Marta Egido– acudió al domicilio de su expareja para recoger a su hijo menor, como hacía cada fin de semana, en cumplimiento del régimen de visitas pactado con ambos. Al llegar, el hombre vio cámaras fotográficas suyas tiradas en el suelo, circunstancia que le reprochó a la mujer a quien dijo que “tenía que enseñar respeto a los hijos”. Cogió a su hijo en brazos y la mochila con los enseres del menor, pero “no consta” que en ese momento el acusado sujetara con fuerza del brazo izquierdo a su expareja ni la lanzara contra la mesa del salón, golpeándose en el costado derecho. La mujer acudió al servicio de Urgencias del hospital Álvarez Buylla de Mieres ese mismo día, siendo diagnosticada de “contusión antebrazo izquierdo” por dolor a la palpación en tercio medio del antebrazo.

La mujer mantuvo la versión de que su expareja le había sujetado con fuerza por el brazo izquierdo y que la había empujado, si bien el hombre negó en todo momento los hechos, asegurando que “cogió a su hijo en brazos, la mochila y se dio media vuelta, entonces escuchó a su expareja dar un grito, se giró, y la vio tirada contra la mesa”. Por todo esto, el tribunal considera que “no hay elementos suficientes para declarar cuál fue la conducta del acusado, la solución correcta es proceder a su absolución pues, admitiéndose por ambos toda la secuencia fáctica, no constan acreditados los hechos que se imputan al acusado, pues más allá de las declaraciones contradictorias de las partes, ninguna otra prueba ni indicio sustenta la condena”.

En este sentido, se alude a una llamada telefónica entre ambos grabada por la mujer donde “el acusado no admite ninguna agresión, sino que es ella quien insiste”. Además, otro hijo de la mujer estaba castigado en su habitación, como ambos reconocieron, con lo que “no se explicó cómo pudo ver ‘la agresión’”. Tampoco explica el tribunal “cómo el acusado, con su hijo pequeño en brazos, pudo agarrar con fuerza del antebrazo a su exmujer y empujarla” y le sorprende que “una sujeción con fuerza tal que la tire contra la mesa, haciéndose daño en el costado, no dejara ninguna marca ni señal física, ni en el antebrazo ni en el costado pues, según consta en el parte médico emitido apenas tres horas después de ocurrir y explicó la médico informante en el plenario, la contusión en el antebrazo que diagnosticó comprendió exclusivamente el dolor a la palpación por referencia de la paciente, sin poder determinar en absoluto su causa”. Por todo esto se absuelve al hombre “pues no se ha practicado prueba de cargo bastante para destruir la presunción de inocencia del acusado con la certeza que exige la condena pena”.