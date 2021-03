La Policía Local de Langreo tendrá en junio 45 agentes: “Hacía falta renovación”

Hacía una década que no se producía una renovación así en el cuerpo de la Policía Local. Si bien, como apuntó el jefe del cuerpo, Francisco Jesús Carpio, “la plantilla estaba envejecida, hacía falta una renovación”. Y es que en los últimos tres años se jubilaron algo más de quince personas, entre agentes y mandos, según confirmaron ayer los propios policías. Los ocho nuevo agentes se encuentran en periodo de prácticas, pero en junio ya formarán parte de la plantilla. Entre estas incorporaciones se encontraba ayer Estefanía Nicolás, quien aseguraba que “llego con mucha ilusión y ganas al cuerpo, y espero que desarrollemos nuestro trabajo de la forma más eficiente”. Esta joven afirmaba que, para ella, “esto es bastante vocacional, me gusta mucho el servicio al ciudadano y llevo años preparándome para ello”. Así que cuando supo que entraría en el cuerpo de la Policía Local de Langreo, “me costó mucho procesarlo porque finalmente conseguí lo que buscaba”. Una sensación parecida mostraba ayer Sergio Casas. “No me lo creo aún”, afirmaba, destacando que “vengo con muchas ganas, sobre todo de aportar mi grano de arena en la plantilla y el municipio, la verdad es que siempre me llamó mucho la atención el mundo de la Policía, desde pequeño”.

Estos nuevos agente entrarán en un cuerpo policial con una plantilla de 45 agentes, un número muy alejado del que tenía la Policía Local de Langreo a finales de los años 80, cuando rozaban los 75 efectivos. Si bien eran otros tiempos y la población del concejo mucho más grande que la que tiene ahora. Ese cambio también se aprecia en la seguridad del concejo. “Langreo tuvo épocas peores, cuando tenía mucha más población, ahora es una ciudad tranquila pero no se puede bajar la guardia, hay que seguir peleando y dar respuesta a las demandas de los ciudadanos”, aseguró el jefe de la Policía Local.

Por otro lado, Francisco Jesús Carpio también explicó cuáles eran las funciones de la Policía Local de Langreo, cuya principal función es la vigilancia y el control del tráfico. “Si bien intervenimos en todo tipo de llamada o problema que tenga el ciudadano, ya sea de tráfico, seguridad ciudadana, peleas, reyertas, ordenanzas municipales o cualquier otra demanda, ya que nuestro servicio va dirigido al ciudadano”, apostilló.

Además de conocer a los nuevos miembros de la plantilla y subinspectores, ayer también se presentaron los nuevos chalecos de protección que tendrán los agentes. El jefe de la Policía Local de Langreo explicó que estos equipos “eran una petición que ya habíamos hecho porque los compañeros de los concejos limítrofes ya los tenían y en Langreo también nos merecíamos estos equipos”. Se trata de un chaleco antibalas, anticuchillo y antipunzón, de poco peso –entre un kilo y 1,2 kilos–, con una buena capacidad de penetración para parar cualquier proyectil. “Estamos mejorando el material y los recursos humanos”, resaltó.