El Gobierno rechaza 18 de los 19 proyectos de Asturias para paliar el cierre de las térmicas

A estas ayudas podían optar los municipios afectados por el cierre de quince centrales, solicitándolas a través de los Ayuntamientos, Mancomunidades, diputaciones o incluso agrupaciones que incluyesen a alguno de los concejos afectados. De las seis comunidades autónomas, Asturias y Castilla y León son las que tienen más térmicas en proceso de cierre cuyos municipios podían acceder a esta convocatoria de subvenciones, con cuatro cada una. En la región son las centrales de Lada (Langreo), Soto de Ribera (Ribera de Arriba), Soto de la Barca (Tineo) y Aboño (Carreño). Les siguen Andalucía con tres, Galicia con dos, Aragón con una, y Baleares con otra.

Sin embargo, de los 19 proyectos presentados por la región solo uno tendrá financiación del Ministerio que dirige Teresa Ribera. En Castilla y León, con el mismo número de centrales, se desarrollarán tres proyectos (dos en la provincia de León, en Páramos del Sil y La Robla, y uno en Palencia, en Guardo), en Galicia cuatro (con tres en As Pontes y uno en Cerceda) y otros cuatro en Andalucía (tres en Almería, en Carboneras, y uno en Córboba, en Belmez). En Aragón se abordarán, con esta financiación, tres iniciativas en Andorra, Híjar y Alloza (Teruel).

Las ayudas concedidas por el Ministerio de Transición Ecológica ascienden a 5.459.568 euros, de los que Ribera de Arriba recibirá 499.980 euros, la mitad del presupuesto que invertirá el Ayuntamiento en convertir la antigua casa de los Prieto, construida en el siglo XVIII, en la Casa de las Artes de Bueño. El presupuesto consignado para la convocatoria de subvenciones no se ha agotado ya que alcanzaba los siete millones de euros. Las razones para rechazar 18 de las 19 iniciativas presentadas por los ayuntamientos asturianos afectados van desde la falta de toda la documentación requerida, que no fue enviada en un plazo adicional fijado para hacerlo, a que no se ajustan a la finalidad de esta línea de ayudas y a que no han logrado los 50 puntos necesarios para recibir financiación. En este último caso se encuentran los tres proyectos remitidos por Langreo, según la resolución del Ministerio que dirige Teresa Ribera.

El Ayuntamiento abogó por impulsar la construcción de una planta de compostaje para el tratamiento de biorresiduos en el polígono de La Moral; la apertura de otra planta, también situada en esa área industrial, para el tratamiento ambiental de materiales procedentes de lugares de construcción o demoliciones; y el acondicionamiento de las instalaciones del antiguo matadero de la Mancomunidad Valle del Nalón, en Frieres, como centro de transferencia de productos agroalimentarios.

El ejecutivo municipal trasladó su intención de presentar alegaciones a la resolución provisional al considerar que sus tres iniciativas “se ajustaban a todos los objetivos”, indicó el concejal de Promoción Económica, Javier Álvarez. El edil llamó la atención sobre que solo se hayan aprobado quince proyectos para toda España y que “no haya algo para todos los concejos”. Aludió además a que no se haya agotado la partida de siete millones de euros que ya era, dijo, “muy escasa”. La agrupación socialista langreana se mostró “contrariada”. Subrayó Toni Ríos, secretario general del PSOE local, que “están siendo realmente restrictivos con los concejos perjudicados por los cierres de las térmicas en este momento en el que en todos estos territorios necesitamos ayudas”.

Unidas por Llangréu calificó el rechazo como “muy mala noticia” y el PP aludió a una “decepción más a la que nos lleva la señora ministra”. La unión comarcal de CC OO culpó al gobierno municipal por actuar sin un análisis riguroso previo y “a golpe de ideas improvisadas en el último momento” en vez de convocar una mesa de diálogo social, como había solicitado, para analizar posibles propuestas para optar a estos fondos para paliar el cierre de las térmicas.

Los criterios de valoración para conceder estas ayudas en un proceso de concurrencia competitiva primaba la generación de empleo sostenible, por la que se podían conseguir hasta 40 puntos, y la localización de la inversión y su relación con la pérdida de empleo directo en el municipio donde se va a desarrollar, con 30 puntos. También se tuvo en cuenta el efecto dinamizador sobre otras actividades, con un máximo de 7,5 puntos.

El aprovechamiento de recursos endógenos, el grado de desarrollo de la actividad en la zona y su capacidad para impulsar nuevas tecnologías también han sido analizados para seleccionar las iniciativas. La convocatoria ha sido gestionada por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), entidad adscrita al Instituto para la Transición Justa, que tiene su sede en Cubillos del Sil (León).

Entre los proyectos que han sido rechazados por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico figura la elaboración de una propuesta de actuaciones para la puesta en valor de los activos ociosos de la central térmica del Narcea, en Tineo. La mejora de suministro eléctrico a repetidores para uso de tecnologías 4G y 5G en el concejo, un centro multicultural y de coworking y una actuación integral en el área de La Curiscada son otras iniciativas para el concejo del suroccidente remitidas.

La mejora de la pista polideportiva de Soto de Rey, en Ribera de Arriba, y la compra del Teatro Prendes de Candás tampoco lograron financiación en esta línea de ayudas, según los datos hechos públicos por el Gobierno central. La agrupación territorial de municipios de Gijón y Carreño que concurrió en esta convocatoria presentó el proyecto “Planes de empleo de colaboración público-privada para el fomento de una economía innovadora y sostenible” en su ámbito territorial.

De las iniciativas aprobadas, seis alcanzan los 500.000 euros de subvención. En Cerceda se desarrollará la que recibirá un mayor porcentaje de ayuda respecto al presupuesto total, con un 71,51%, que son 77.798 euros. Similar, aunque un poco menor, es la financiación que recibirá Belmez, con un 71,25% del coste del proyecto, que es de 114.882 euros. El proyecto de la Casa de las Artes de Bueño recibirá el 50% de la financiación del Ministerio.