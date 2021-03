Tres personas están acusadas de poner en circulación billetes falsos de 50 euros en Mieres y la fiscalía pide para cada uno de ellos 3 años de prisión. También se solicita la inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 200 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de dos días de privación de libertad en caso de insolvencia, y otra multa de 3 meses, con una cuota diaria de 8 euros (720 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Abono de las costas procesalesLa vista oral está señalada mañana, 17 de marzo de 2021, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 11,15 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, hacia el mediodía del 11 de diciembre de 2018, los tres acusados se trasladaron a Mieres con el propósito de poner en circulación una serie de billetes de aparente curso legal falsificados, que los acusados habían adquirido a terceras personas no identificadas, con pleno conocimiento de que no eran auténticos. Su propósito era realizar compras por escaso importe en establecimientos comerciales obteniendo, aparte del producto en sí, la vuelta en dinero válido. Así lo hicieron en una confitería de la calle Carreño Miranda (donde entregaron un billete de 50 euros falso para comprar pasteles por valor de 2,60 euros) y en dos bares, uno en la avenida de Méjico (donde entregaron otro billete falso de 50 para pagar una consumición de 3,50) y otro en la calle Morcín, en el que entregaron un nuevo billete falso de 50. En este último, el dueño del local se dio cuenta de que el billete no era auténtico, lo que propició la inmediata detención de los tres acusados.

En poder de uno de los acusados se intervinieron cuatro billetes falsos de 50 euros.

Los hechos descritos son constitutivos de un delito de tenencia de moneda falsa junto con un delito leve continuado de estafa. Por vía de responsabilidad civil, los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente a los perjudicados.