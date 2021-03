El nuevo rector ve en la investigación y los posgrados el futuro del campus de Mieres

El nuevo rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, aprovechó su primera visita oficial al campus de Mieres para dar algunas pinceladas del que será el plan estratégico que proyecta para las instalaciones universitarias de Barredo. Un plan que pasará por potenciar los posgrados y la investigación, con la creación de nuevos institutos, y otras entidades de transferencia tecnológica y de creatividad con la empresa. Eso sí, en este nuevo horizonte no se ven, de momento, nuevas titulaciones, “hay que reforzar lo que ya tenemos”, expuso. Tampoco se sabe nada todavía sobre la implantación del grado de Deportes, por el que luchan tanto Mieres, como Oviedo y Gijón. Eso sí, Villaverde aseguró que la decisión “se tomará desde el punto de vista técnico y operativo, y se tomará este año”.

La presencia ayer del Rector en el campus venía motivada por la recepción de unos equipos que la empresa Ineco había donado a la Escuela Politécnica de Mieres. Llegaba con muchas expectativas, ya que Villaverde se había comprometido durante las elecciones al rectorado a presentar un plan estratégico para el campus de Mieres durante sus primeros cien días de mandato. El Rector sólo ofreció parte de su proyecto a la espera de reunirse la semana que viene con el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, para mostrárselo en primicia, al igual que hará con la dirección de la escuela con Asun Cámara a la cabeza.

Este plan estratégico, como apuntó, “parte de la idea de que sea un campus de referencia en aquello que ya ha demostrado tener muchísima fortaleza y un gran músculo, tanto investigador como docente, en lo relativo a recursos naturales, obra civil y transición energética; y además desde una perspectiva muy transversal, porque todas estas materias tienen conexiones con ámbitos como la economía o el derecho, que permiten que el campus tenga una singularidad y se distinga de otros”. De este modo, pretende generar una interrelación con el campus de Gijón: “Yo siempre he dicho que aquella felicidad que tuvo el exrector Juan Vázquez con la milla del conocimiento tenemos que transformarla en la autopista del conocimiento, conectando Gijón con el campus de Mieres y orientarlo en esa dirección”. Todo eso se concretará, como apuntó Villaverde, “en una serie de planes más operativos, más específicos, para implantar aquí institutos de investigación y generar una dinámica de relación con el sector productivo del entorno”. En este sentido, se mostró abierto a implantar un “HUB” de transferencia tecnológica y creatividad, “muy ligado también a las funciones del nuevo vicerrectorado de Relaciones con la Empresa”. También apostar por la Cultura y darle uso a la explanada del pozo Barredo. Y no sería lo único ya que, como explicó, “hay muchas ideas para desarrollar en estos cuatro años”. Eso sí, nada de titulaciones, al menos de momento: “El problema del campus no son las titulaciones, lo que hay que hacer es fortalecer los estudios actuales y reforzar el posgrado, que es la gran apuesta de futuro de las universidades”.

En cuanto a la implantación del grado de Deportes, el Rector apuntó que “lo primero que tenemos que hacer es saber de qué estamos hablando, porque sobre la mesa no tenemos ningún papel, el vicerrector de Gestión Académica, José Miguel Arias, es el que se está ocupando ahora de ver qué documentación tenemos, qué tipo de grado de deporte es el que heredamos y, a partir de ahí, empezaremos a tomar decisiones”. En este sentido, Villaverde defendió que su decisión se tomará siempre “desde un punto de vista técnico y operativo, que nos permita tener un grado viable y con futuro, adoptaremos la decisión a lo largo de este año”.

Tampoco obvió el Rector la polémica por la unificación del grado de Minas que pareció enfrentar al centro de Mieres con la escuela de Oviedo. “He hablado con ambas direcciones, entiendo sus planteamientos y sus expectativas, pero creo que tenemos que serenarnos, lograr sentarnos en una mesa y poder llegar a acuerdos entre dos centros que son importantes para la Universidad”, destacó, señalando que “queremos tener un diseño de futuro acordado con los interesados, pero ahora toca tener una planificación, saber dónde queremos ir y a partir de ahí, tomar decisiones”.