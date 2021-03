Langreo refuerza la vigilancia contra la proliferación de excrementos de perros

El Ayuntamiento de Langreo ha puesto en marcha una campaña para reforzar la vigilancia y sancionar a los dueños de perros que no recojan las heces de sus mascotas de la vía pública. También se ha reforzado la limpieza en los espacios urbanos ante la proliferación de excrementos de canes. En Langreo hay censados 3.000 perros, aunque se calcula que puede haber el doble.

Relacionadas Las protectoras de animales apoyan las multas por no recoger las heces de perro

Llueve sobre mojado con esta problemática. Vecinos del concejo pusieron en marcha hace un año una campaña con carteles contra las heces de perros en los que exigían multas severas y animaban a los ciudadanos a denunciar. El gobierno local anunció entonces que reforzaría las sanciones y comenzaría a actuar con más celo, pero la situación no llegó a corregirse. El Ayuntamiento de Langreo informó entonces de que en 2019 solo había impuesto dos sanciones (una en febrero y otra en mayo) a propietarios de perros por no recoger los excrementos de sus mascotas de la vía pública. Los datos relativos al pasado ejercicio no han sido facilitados.

Responsables del gobierno local señalaron ayer que “se ha acabado el período de sensibilización y advertencia, y se sancionará a todo aquel propietario de mascotas que no recoja los excrementos de la calle”. Para ello, se ha puesto en marcha una campaña para reforzar la vigilancia por parte de la Policía Local. También se han intensificado la tareas de limpieza para retirar las heces de la vía pública, que en algunos puntos “parecen un campo de minas”, denuncia los vecinos.

La normativa municipal fue revisada, para endurecerla, en 2011 con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros en los casos más graves. Anteriormente, la multa máxima era de 450 euros. La reincidencia también influye en el alcance de las sanciones. En la ordenanza, la sanción mínima oscila entre los 60 y los 600 euros. Entre estas sanciones leves se incluye el hecho de no tener la mascota censada, vender animales a menores, no notificar la muerte de un animal y no recoger los excrementos.

Las faltas graves, con multas que de 601 a 1.500 euros, recogen casos como incumplir lo requisitos sanitarios, el abandono de los animales o tener perros potencialmente peligrosos sin bozal. En los casos de incumplimientos muy graves –maltrato a animales, abandonar perros potencialmente peligrosos o causar la muerte de animales mediante agresiones, entre otros– las sanciones van desde los 1.500 a los 3.000 euros.

A finales de 2019, el Ayuntamiento de Langreo puso en marcha una iniciativa de sensibilización ciudadana. El Consistorio distribuyó de forma gratuita varios miles de kits formados por unos recipientes con forma de hueso para llevar las bolsas con las que retirar los excrementos. Esos kits incorporaban también unos botes rellenos con una mezcla de agua y vinagre para mitigar los malos olores y el efecto sobre el mobiliario urbano del amoniaco presente en la orina de los animales.