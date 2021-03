El PP de Mieres criticó ayer que el Ayuntamiento haya “dilapidado” casi 170.000 euros en una década para sentar las bases de una reorganización laboral “sin sentido” ni “planificación”. El presidente local de partido, José Manuel Rodríguez, puso como ejemplo de la “incapacidad” del gobierno de IU en este ámbito la reciente decisión de aparcar la contratación del equipo de mandos que, en principio, iba a ponerse al frente de la plantilla municipal para el cambio de los sistemas de trabajo. “Ya advertimos en 2015 que el procedimiento de contratación no tenía cobertura jurídica y ahora es cuando nos dan la razón, seis años después”.

José Manuel Rodríguez acusó al alcalde, Aníbal Vázquez, de llevar ya casi diez años asumiendo como una prioridad una reorganización que sigue sin llevarse a cabo. “Ya en 2011 decía que era algo prioritario, pero seguimos en el mismo punto”. El PP defiende que la relación y valoración de puestos de trabajo que el Ayuntamiento de Mieres está a punto de contratar no es realmente necesaria: “La plantilla municipal cuenta actualmente con 270 trabajadores, de los que más de cien son operarios. No vemos tan difícil la gestión, pero el problema es que no hay un modelo de organización”, recalcó el portavoz del grupo municipal, Fernando Hernández.

Los 170.000 euros que, según el PP se han “dilapidado” para reorganizar la plantilla, están ligados a la elaboración de dos relaciones de puestos de trabajo, la segunda actualmente en proceso de adjudicación. Así, el Ayuntamiento de Mieres contratará en breve con un coste máximo de 103.000 euros la relación de puestos de trabajo sobre la que pivotará el proceso de reorganización y modernización de los sistemas de trabajo en el que se ha enfrascado la administración local y cuyo desarrollo ha comenzado con la aplicación del esperado expediente electrónico. José Manuel Rodríguez recordó que en 2010 ya se encargó un informe similar al que ahora está en licitación: “Nunca se desarrolló y sigue guardado en algún cajón”, indicó el presidente local. El anterior expediente, encargado, como ahora, a una empresa privada y que tuvo un coste superior a los 66.000 euros, encontró en fuerte rechazo sindical. CC OO llegó a denunciarlo ante los tribunales de justicia. El PP sumó ayer el coste de ambos proyectos, si bien el actual aún podría verse reducido notablemente, para criticar la gestión municipal. “No se pueden gastar casi 170.000 euros para explicarle a la funcionaria del registro lo que tiene que hacer”, subrayó con ironía Rodríguez. El desarrollo de la relación de puestos de trabajo, cuya elaboración esta vez ha sido pactada con los sindicatos, definirá las funciones, carga de trabajo, y retribuciones de los trabajadores, entre otros aspectos, e incluirá una descripción completa de cada puesto y su ordenación y definición acorde a criterios homogéneos y objetivos.