IU replica al PP por la organización municipal: “Se está diseñando un Consistorio del siglo XXI”

La lucha política por la reorganización de los servicios municipales en Mieres continúa. IU replicó ayer, ante las acusaciones del PP de haber malgastado 170.000 euros, que la realidad es que “el Ayuntamiento ha gastado en reorganizar y modernizar la administración muchísimo más”, mínimo 1,2 millones, siempre con la intención de optimizar estos servicios.

Ricardo González, secretario de política municipal de IU de Mieres –grupo político que sustenta al gobierno local de Aníbal Vázquez– aseguró, ante las acusaciones de malgasto del PP, que sus declaraciones son “una exhibición de insolvencia, es evidente que el PP en Mieres no se entera de lo que sucede en el Ayuntamiento, pero lo dramático es que no tiene el menor rubor en mostrarlo públicamente”. “Incluso acusó a IU de decisiones que adoptó el PSOE”, afirmó González, como la relación de puestos de trabajo “fantasma que encargaron en 2006, que no apareció hasta cinco años más tarde y nunca la aplicaron”. Según IU, en esta etapa el PP, “con sus siete concejales, pactaba a diario con las ocurrencias del PSOE”, con “las dramáticas consecuencias que años más tarde tuvimos que afrontar”, recalcó el secretario de política municipal de IU Mieres.

González defendió las medidas que está tomando el gobierno local que dirige Aníbal Vázquez para reformar la administración y “modernizar” los servicios municipales. Afirmó que “el gobierno de Aníbal Vázquez está a punto de adjudicar la relación de puestos de trabajo (RPT) que diseñará el Ayuntamiento del siglo XXI porque lo que está vigente era un organigrama de hace 20 años, absolutamente desfasado”. Un desfase del que acusa tanto al PP como al PSOE, ya “fue un pacto” entre ellos que “ni tan siquiera se atrevieron a poner en marcha”.

La coalición subrayó que el gobierno local “está convocando Ofertas Públicas de Empleo con el 100% de plazas que permite la tasa de reposición”, y destacó que también se está apostando “por los contratos relevo”. Ambos “instrumentos para rejuvenecer y modernizar la plantilla. Mieres cuenta por primera vez con una plaza de arquitecta municipal, hemos reforzado los servicios técnicos con nuevas incorporaciones o se han organizado nuevas bolsas de empleo. Acabamos de reorganizar las secciones de contratación, personal y patrimonio, estamos implantando la administración electrónica o estamos diseñando una reorganización municipal para poner en marcha brigadas municipales en las zonas rurales al tiempo que ponemos en marcha un plan de choque en materia de limpieza y mantenimiento”. De esta forma, según IU, “solo en mejorar los medios materiales de los servicios municipales llevamos gastados más de 1,2 millones de euros. Emutsa (la empresa pública de transporte) es un buen ejemplo, con la mayor compra de autobuses en décadas”.

“Es evidente que el gobierno de Aníbal Vázquez tiene un plan y está aplicándolo”, afirmó a modo de conclusión Ricardo González, que añadió: “Otra cosa es que al PP le guste. Lo triste es que en vez de trabajar y esforzarse para recuperar la confianza opten por las ocurrencias”.