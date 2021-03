Fuentes y Pajares rozan el lleno el primer día que coinciden abiertas sin cierres perimetrales

Casi llenas. Así estuvieron las dos estaciones de esquí de la región en la primera jornada en la que ambos complejos pudieron abrir conjuntamente sin restricciones de movilidad por la pandemia. La salida de Lena, el domingo, del nivel 4 Plus de medidas anticovid, conllevó poder esquivar el cierre perimetral del municipio, lo que hizo que esquiadores de fuera del concejo pudiera llegar a la estación de Valgrande-Pajares. Una situación que ya se venía dando durante las últimas semanas en Fuentes de Invierno. Entre ambas, en el primer día de temporada conjunta, se rozaron los 2.000 usuarios (sobre una capacidad total de 2.200 por la restricción de aforo).

Hasta el pasado domingo, en este curso invernal nunca se había dado la situación de que Pajares y Fuentes de Invierno estuvieran abiertas a la vez y sin cierre perimetral en alguno de sus municipios. El Principado fijó como inicio de temporada la fecha del 4 de enero, con más de un mes de retraso sobre lo habitual, como medida para evitar os contagios de coronavirus.

En esa fecha, Valgrande-Pajares sí pudo abrir sus puertas. Y lo hizo para los 1.200 esquiadores permitidos por la Administración, que ha limitado el aforo en ambos complejos para la presente temporada. El primer día de esquí apenas subieron 300 personas, pero la mejoría del tiempo provocó que en varias ocasiones el cupo de plazas se agotase. Hasta que llegó un empeoramiento de los datos epidemiológicos, que mantuvieron perimetrado al concejo de Lena desde el 26 de enero hasta el pasado domingo. Esto, en lo referente a Valgrande-Pajares, significaba que solo los lenenses o los deportistas federados podrían acceder al complejo invernal.

Solo los vecinos o los federados podían acudir a las estaciones con las limitaciones de movilidad en vigor

Mientras, en Fuentes de Invierno el arranque de campaña tuvo que esperar. La caída de un gran alud en la carretera del puerto de Braña –vertiente asturiana de San Isidro–, que da acceso a la estación, provocó que la vía estuviese cortada durante más de un mes. La avalancha se cobró la vida de dos trabajadores de Carreteras que estaban limpiando la zona en el momento en el que se produjo. Uno de ellos quedó sepultado y su cuerpo no apareció hasta casi un mes después. Cuando parecía que Fuentes se disponía a abrir, una avería en un transformador todavía aplazó unos días más la fecha.

No fue hasta el 10 de febrero cuando los esquiadores pudieron deslizarse por las pistas de Fuentes de Invierno. Pero la apertura coincidió con que el concejo ya estaba inmerso en las medidas 4 Plus, es decir, que solo podían esquiar alleranos y deportistas federados. Poca gente para completar el aforo máximo de mil personas. No fue hasta el 2 de marzo cuando la estación allerana pudo comenzar a recibir visitantes de otros puntos de la región que no estuvieran perimetrados, tras la mejora de los datos de la pandemia en Aller.

Finalmente, y tras 54 días, Lena salía el domingo también de esas duras restricciones, y se sumaba a Aller como opción para los esquiadores de toda la región. El primer día de temporada conjunta (el domingo) estuvo a punto de rozar el lleno de los cupos establecidos en cada estación. En el caso de Fuentes de Invierno, la allerana sí recibió al millar de personas que tiene permitido, en lo que algunos de los esquiadores habituales calificaron como uno de los mejores días de la temporada por calidad de la nieve y clima. En el caso de Valgrande-Pajares, este “reestreno” de la campaña también fue más o menos exitoso, ya que a sus pistas acudieron más de 900 personas. En Asturias, los esquiadores ya pueden elegir estación para deslizarse.