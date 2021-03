El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio no tiene constancia de que la familia sin recursos a la que aludió un día antes el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Javier Hurtado, haya solicitado una vivienda de emergencia. Así lo confirmó ayer la concejala de Servicios Sociales de San Martín, María Alonso, quien destacó que lo único que han recibido es una petición de una vivienda dirigida al Alcalde, José Ángel Álvarez, “Quirós”, pero que “ese no es el cauce, ya que el alcalde no puede otorgar una vivienda”.

Alonso señaló que la citada familia es atendida por Servicios Sociales desde hace un año y “recibe todas las prestaciones a las que tiene derecho”. A finales de otoño o principios del invierno, el propio portavoz de Ciudadanos habló con la concejala para contarle que tenían un problema con la vivienda, con lo que la edil le explicó que tenían que “hacer la solicitud” de una vivienda de emergencia a través de Servicios Sociales, un trámite que “es lento, hay familias que llevan esperando años”. Aun así, a finales del mes de enero se realizó una propuesta de adjudicación de viviendas para seis familias “que se adjudicaron, pero entre ellas no estaba la solicitud de esta”. De hecho, como apuntó la edil, “en febrero fue el portavoz de Ciudadanos quien vino con la solicitud en la mano y me la entregó a mí, pero ya le expliqué que no se hacía de esa forma, que la solicitud tenía que registrarse”.

Dada la “urgencia”, la concejala llegó a hablar con la familia y le explicó que tenían dos opciones: las viviendas de emergencia que se tramitan desde el Ayuntamiento, pero tienen un proceso lento, y las de urgencia, que ya tramita el Principado. Y no se garantizaba que la casa estuviese en San Martín. “Me dijeron que no querían vivir fuera del concejo, así que volví a hablar con Javier Hurtado y me dijo que la iba a convencer, pero cuando pido el expediente, veo que lo único que han hecho es un escrito en el registro para el alcalde, solicitándole una vivienda. Ese no es el cauce, ni el alcalde ni yo damos los pisos”, apuntó María Alonso, que se mostró molesta por las declaraciones del portavoz de Ciudadanos, que atacaba su forma de actuar. “Los que tienen que dar soluciones son los técnicos; si reúnen los requisitos tendrán lo que solicitan”.