“No voy a ser un cronista figurante, sino que voy a trabajar por Morcín”

El Pleno de Morcín aprobó por unanimidad el nombramiento de Fernando Delgado (La Foz, 1963) como cronista oficial del concejo, un reconocimiento que el interesado pretende llevar más allá, trasladando ideas y proyectos para trabajar por Morcín. De momento ya tiene dos propuestas a corto plazo, como son rendir homenaje a todos los trabajadores que murieron en las minas de Morcín y Riosa y convertir la plataforma ciudadana “Amigos del Monsacro” en una nueva asociación cultural que relance el proyecto

–¿Se le pasó alguna vez por la cabeza ser cronista oficial de Morcín?

–No, jamás, lo que hago siempre lo hice convencido por las raíces que tengo en el concejo, al final lo poco o nada que he hecho, siempre lo hice con la gente de aquí porque tú solo no puedes hacer nada, este reconocimiento también es un poco para todos ellos, los centenares de personas con los que he trabajado a lo largo de estos años. Desde el nombramiento ha sido de locura, no deja de sonarme el móvil, tengo cientos de mensajes... cuando ves que la gente se alegra incluso más que tú, cuando te sientes querido así, es lo mejor que le puede pasar a una persona.

–¿Fue al Pleno?

–No, no me parecía ético estar allí, y estaba en mi casa, curiosamente estaba hablando con el cronista oficial de Riosa, con José Luis Cabo, estamos trabajando conjuntamente con un proyecto investigando las víctimas de los cotos mineros de Morcín y Riosa desde 1846 hasta 2014 que queremos terminar antes del verano. Llevamos ya más de un centenar de fallecidos y, cuando terminemos la investigación, queremos sentarnos con Hunosa y los ayuntamientos para hacer un acto de homenaje a todas esas personas que dejaron su vida en las entrañas de Morcín y Riosa, invitar a todas las familias de aquellos que fallecieron, muchos están en Asturias, pero otros no.

–¿Algún caso que destacar en la investigación?

–Pues el de José Zafra Muñoz, que falleció con 23 años en las minas de Riosa estando su mujer embarazada. Su mujer se volvió a Córdoba. Pues contactar con esa gente, decirle al hijo que nunca conoció a su padre que vas a hacerle un homenaje... esa es la idea, incluso podría ser en el pozo Monsacro, que sería la lanzadera para darle vida a unas instalaciones que están a la mano de Dios a pesar de que allí todavía hay patrimonio minero, como las locomotoras que se restauraron, y es la zona minera más cercana a Oviedo.

–Su nombramiento contó con más de medio centenar de apoyos, ¿destacaría alguno?

–Pues son todos personas con las que, de una u otra manera, he compartido algo en diferentes sitios, desde el Occidente hasta el Oriente, todo me llena de orgullo. No he visto aún los textos que presentaron, solo la relación de apoyos, porque lo que quiero es sentarme con ellos y agradecérselo a cada uno. La verdad es que me emociona, siempre digo que se aprende más de las críticas que de los halagos, pero es cuando veo tanto halago me salta la lágrima.

–Otra de sus iniciativas tiene que ver con la plataforma Amigos del Monsacro.

–Cuando la situación pandémica lo permita, quiero convocar a todos los colectivos que fundamos en septiembre de 2016 la plataforma con el fin de convertirla en una entidad legal que ponga en valor desde la sociedad civil nuestro valioso patrimonio cultural. El proyecto será ofrecer unas charlas divulgativas por los institutos y centros educativos de Asturias para dar a conocer la magia del Monsacro. También sugerirá que el proyecto sea liderado por Montse García, vicepresidenta de So la Malena, quien lleva vinculada al Monsacro desde niña.

–¿Por qué es necesaria la figura del cronista oficial?

–La persona es la que aporta valor al cargo, eso pasa en cualquier aspecto de la sociedad, yo ya dije que no iba a ser un cronista figurando, sino que lo haría trasladar ideas y proyectos para trabajar en equipo por Morcín, aportar valor uniendo esfuerzos de personas que nos permitan mejorar como sociedad, como concejo o lo que sea. Mira José Luis Cabo, que hace en Riosa una labor extraordinaria, está investigando cosas de atrás, poniendo en valor una serie de informaciones que la mayoría de la gente desconocía. Yo quiero trabajar por esas generaciones anteriores a las nuestras que vivieron situaciones muy difíciles, se esforzaron para que nosotros tuviésemos una vida mejor, porque creo que esta generación que nos abrió el camino no la hemos recompensado como deberíamos, ellos nunca se quejaron y nosotros no paramos de hacerlo, puede ser emotivo poner en valor su vida.

–Comenzó a colaborar con LA NUEVA ESPAÑA en 1989, una relación que todavía se mantiene, ¿qué otros proyectos tiene en cartera?

–Tengo que agradecer mucho al periódico, que me ha permitido escribir historias de ilustres personajes anónimos que, en mi opinión, tienen mucho más interés que otros que salen todos los días. Estoy trabajando en la edición del libro “Treinta años de Asturias a través de 120 ilustres personajes anónimos”, donde recopilo una parte de esas historias. Aquí también quiero agradecer la colaboración de Noelia Pereira, bibliotecaria municipal, y de Montse García.