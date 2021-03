Langreo recibe 60 solicitudes para ayudas del covid a las familias, que suponen el 6% de la cuantía asignada

El plazo fijado por el Ayuntamiento de Langreo para optar a las ayudas municipales destinadas a “familias vulnerables que han perdido sus ingresos a causa de la pandemia del covid-19” se ha cerrado con 60 solicitudes. El Consistorio acordó destinar a esta línea de subvenciones 340.000 euros pero dado que tienen que oscilar entre los 150 y 350 euros y el número de peticiones, si se concediese a todas el máximo la cuantía se situaría en 21.000 euros. Quedarían por tanto 319.000 euros sin gastar, el 94% de la partida.

El equipo de gobierno municipal valora ampliar el plazo para la presentación de solicitudes o recurrir a otras opciones para gastar toda la partida comprometida. Las ayudas llegarán a las familias más afectadas por la crisis sanitaria a través de “tarjetas monedero”, unos bonos que se tendrán que gastar en comercios del municipio langreano. Estas ayudas están destinadas a “vecinos que hayan sufrido despidos, ERTE, denegaciones de renovación de contratos laborales o, en el caso de los autónomos, pérdidas de ingresos”, aseguró el ejecutivo municipal al iniciarse el plazo para presentar las solicitudes.

El dinero se entregará en “tarjetas monedero” que se pueden emplear para adquirir “todo tipo de bienes y servicios, salvo bebidas alcohólicas, tabaco, juegos de azar, artículos de lujo y el pago de suscripciones o cuotas, en los establecimientos del concejo que participen en la iniciativa”, destacó el gobierno local.

La cuantía a recibir dependerá del número de miembros de la unidad familiar. Esta línea de ayudas, que será tramitada por el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, “permitirá ayudar a las familias que lo hayan pasado mal económicamente por la crisis sanitaria y estimular al comercio, ya que las compras se tienen que realizar en establecimientos del concejo”, comentó el equipo de gobierno local. El plazo para que los establecimientos del concejo se adhieran al programa de tarjetas prepago fue ampliado a principios de mes tras presentarse 56 solicitudes.

Esta medida fue acordada el pasado mes de mayo en la mesa social de Langreo, el órgano que integra al equipo de gobierno municipal, grupos políticos y agentes sociales y económicos para paliar el impacto de las crisis derivada del coronavirus. El Consistorio acordó el pasado año destinar 840.000 euros a ayudas contra la crisis.

De esta cuantía, 450.000 euros son para autónomos y pymes. El Ayuntamiento no gastó aún toda esa partida. Estaba previsto poner en marcha una segunda línea de ayudas para los profesionales que se han visto obligados a cerrar en el actual estado de alarma con el dinero sobrante de la primera, que podría rondar los 230.000 euros. Sin embargo, aún no se ha abierto el plazo para que se puedan presentar las solicitudes. El importe máximo de las subvenciones será de 400 euros y si no se gastase todo el importe se prevé destinar otras ayudas para el pago del IBI de los locales comerciales.