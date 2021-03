El vicesecretario de Organización del PP asturiano y presidente de la agrupación de Mieres, José Manuel Rodríguez (Lito), anunció ayer que los servicios jurídicos del partido estudiarán la interposición de un contencioso judicial contra el alcalde, Aníbal Vázquez (IU), tras negarle éste la palabra al portavoz popular Fernando Hernández en el Pleno celebrado el pasado jueves. En concreto, el regidor impidió al citado edil que hiciera uso de su derecho recogido en la ley a explicación de voto tras la votación de una moción en cuyo debate no había participado, en concreto la referida a la necesidad de dar apoyo al Montepío de la Minería Asturiana. Se trata de una fórmula que siempre se ha aplicado sin limitaciones en el Ayuntamiento de Mieres y que viene recogida en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

La insólita decisión del Alcalde, habitualmente paciente con el desarrollo de los debates, ha irritado al PP hasta el punto de que están dispuestos a llevar lo sucedido ante los tribunales: “No somos partidarios de judicializar la vida política, pero la soberbia y prepotencia no pueden llegar al punto de atentar contra los derechos fundamentales recogidos en la propia Constitución”, señaló ayer muy enfadado José Manuel Rodríguez. “En el caso de que el regidor no asuma su grave error y se disculpe con nuestro portavoz, iniciaremos las medidas judiciales que nos marquen nuestros servicios jurídicos”. Durante el Pleno, el Alcalde argumentó que negaba la palabra al PP debido a que tuvieron la oportunidad de intervenir en el debate y no lo hicieron. El PP se aferra a la ley que respalda su proceder. “No vamos a tolerar más humillaciones ni comportamientos chavistas de un gobierno que busca acallar a la oposición”, subrayó Rodríguez.