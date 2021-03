La sentencia sobre la gestión del Conservatorio del Nalón saldrá “en breve”

La Mancomunidad Valle del Nalón está a la espera de conocer la decisión judicial sobre la gestión del conservatorio Manuel Fernández Rodríguez “Jaurés”, ubicado en el distrito langreano de Sama. Su presidente y alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, aseguró que la sentencia “saldrá en breve”, aunque hay cierto retraso e los juzgados.

“Hablé con los abogados recientemente y me explicaron que hay retraso en los juzgados, en parte es por la incidencia del coronavirus, pero también porque hay varios magistrados jubilados”, explicó. En cuanto a la decisión judicial, el presidente de la Mancomunidad apuntó que “lo único que queremos es que nos digan de quién es la competencia en el caso del conservatorio, porque nos encontramos en tierra de nadie”. Martínez explicó de que la nueva ley “nos dice que no tenemos competencias en educación, pero habrá que ver lo que dice la sentencia y, a partir de ahí, empezaremos a trabajar”.

Y de hecho, en septiembre de 2019, la consejera de Educación reconoció que la mancomunidad no podía, por ley, gestionar el Conservatorio del Nalón, comprometiéndose a buscar soluciones sin que “se interrumpa la actividad en el centro. Indicó entonces que “hay inconvenientes que no permiten que el Conservatorio esté en esta situación durante mucho más tiempo, ya que el ámbito legal no permite que pertenezca a una mancomunidad”. Sin embargo, al no haber acuerdo, la mancomunidad acudió a los tribunales.

La normal a la que hace referencia Marcelino Martínez es la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la que se aborda la clarificación de las competencias municipales para evitar duplicidades. Como consecuencia de ella, se modificaron los estatutos del ente supramunicipal, suprimiendo en sus fines la mención al centro musical y también al matadero. Este cambio se llevó a cabo en 2015 e incluyó un apartado en el que alude a que aquellos servicios que se siguen prestando en la mancomunidad y que no le corresponden deberán ser suprimidos o transferidos a otras administraciones.