Alta cocina a partir de un puré

La disfagia o dificultad para tragar es un problema que sufren algunas personas, sobre todo las de mayor edad pero también otras más jóvenes por diversas circunstancias, que obliga a comer lo que se denomina “dieta turmix”. Esto supone mezclar en un puré todos los platos que se van a comer, mezclando sabores y con una presentación muy poco apetecible. Desde hace algún tiempo se está imponiendo la “dieta texturizada”, que consiste en separar los diferentes alimentos, que sí permiten diferenciar los sabores. Pero en el centro de día de Alzhéimer y otras demencias de Lada han dado un paso más allá, dando forma a esta comida, haciéndola mucho más apetecible para el comensal. Tanto, que parece alta cocina. Una iniciativa en la que son totalmente pioneros, dados los problemas que han tenido para encontrar los moldes donde emplatar la comida.

Diana López es la directora del centro y explica que esta iniciativa “surgió de un ejercicio de empatía, al observar que con la ‘dieta túrmix’ había personas que rechazaban esa comida, y es normal, si el plato que te ponen delante ni te llama la atención, ni te gusta, al final no te lo comes, por eso pensamos en darle una vuelta”. Y así, en 2018, aprovechando un cambio de personal en la cocina, empezaron con este tipo de dieta. “Fue una sensación tremendamente agradable, ver cómo esas personas que antes rechazaban el alimento ahora lo disfrutaban, y que incluso los que comían bien echaban la mano para coger al del compañero”, apunta. Y así consiguieron que las personas con problemas de disfagia “tuvieran la oportunidad de degustar los platos igual que el resto de personas”.

Como en todo proceso, el del centro de día de Lada fue poco a poco. Tras ver los avances con la “dieta texturizada”, sintieron la necesidad de darle forma a esos alimentos “como método de estimulación, de ayuda y de apoyo para que las personas pudiesen saber qué alimentos estaban comiendo, que los identificasen”. Así que comenzaron a investigar en un proceso que, como era nuevo para ellos, contó con la implicación de todo el equipo del centro de día y especialmente de las compañeras que estaban en la cocina.

“Nos encontramos con un problema a la hora de dar forma a esos alimentos, y es que no había moldes reales de esos alimentos en España, o nosotros no los encontramos”, explico. De hecho, todo lo más que consiguieron fue una web en Australia que vendía moldes reales de alimentos, “pero muchos estaban enfocados a la dieta americana y no nos servían, aunque alguno sí adquirimos porque vimos que nos podía servir”. Y aquí entró la colaboración de un ingeniero industrial, José Ojeda Arenas, que se prestó a diseñar los moldes y fabricarlos con una impresora 3D. “Hizo los moldes del pescado y la carne, y al menos con eso pudimos comenzar a trabajar”, apuntó la directora del centro de día de Lada, quien aprovechó para demandar que haya “más formación específica sobre este tipo de dietas en las escuelas de hostelería, ya que la ‘dieta texturizada’ no solo beneficia a los mayores, sino a cualquier persona que en un momento determinado pueda necesitar esa dieta”. Además, ya hay otros centros, como el geriátrico del Montepío de la Minería, en Felechosa (Aller), que también apuesta por la “dieta texturizada”.

¿Y cómo es el proceso de creación de los platos? Pues se inicia triturando el alimento en una máquina, el mismo alimento que van a comer el resto de personas que no presentan problemas de disfagia. Una vez triturado, y aquí empiezan las diferencias, el alimento se introduce en el robot de cocina con el agar agar –que es la sustancia que aglutinará la comida para que pueda coger la forma del molde– y se le echa un poco más de caldo. Por ejemplo, con el pescado se pone caldo de pescado, pero esto varía en función del alimento. La mezcla se introduce en el molde y, una vez solidificado, se presenta en el plato con el acompañamiento, que por ejemplo en el mismo caso del pescado, es una crema de espinacas y zanahorias. Pero no sólo preparan pescado, también otras muchas comidas como la fabada con el compango, tocino, chorizo y morcilla, texturizado; también carne asada, chicharros al horno y hasta una ensalada de tomate. Al ver la comida emplatada, más de uno podría pensar que está comiendo en un restaurante de alta cocina. Y esto sólo es el principio de lo que pueden ofrecer en estas instalaciones, dependientes del Principado.

En la actualidad, el centro de día de Lada cuenta con 21 usuarios –deberían ser 28 pero las restricciones por la crisis sanitaria han reducido el aforo– y una decena de ellos comen cada día con la “dieta texturizada”.