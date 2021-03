La Policía Local de Langreo detuvo el pasado viernes a una conductora tras chocar con su coche contra otro vehículo, que estaba correctamente estacionado, y dar positivo en la prueba de alcoholemia posterior al accidente. Los hechos ocurrieron sobre las 13.40 horas en la calle Lucio Villegas, situada en el distrito de Sama.

Los agentes iniciaron su actuación tras recibir una llamada que informaba de un accidente de tráfico. Al momento, se trasladaron al lugar de los hechos dos patrullas, que a su llegada comprobaron que un vehículo había colisionado contra otro que se encontraba bien aparcado. Los dos coches presentaban graves desperfectos en sus carrocerías pero no había ninguna persona herida. Los policías constataron también que la conductora del vehículo causante del accidente presentaba claros síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Al realizarle la prueba correspondiente, dio un resultado positivo, por lo que los agentes procedieron a su detención y la trasladaron a las dependencias policiales para realizar el atestado. La mujer está citada para la celebración de un juicio hoy.

Por otro lado, los agentes locales identificaron el pasado domingo a un menor acusado por un vendedor de la ONCE de pagarle con un billete falso. La policía respondía así a una llamada que informaba de una alteración del orden entre unos jóvenes y un vendedor de la ONCE en la calle Gregorio Aurre del distrito de La Felguera. A su llegada, alrededor de las 12.20 horas, el vendedor indicó a los agentes que un menor allí presente, junto con otros dos que ya no se encontraban en los alrededores, le había comprado dos juegos con un billete falso de 20 euros. Los policías decidieron identificar a todos los afectados. El joven aseguró que desconocía que el billete fuera falso.

Asimismo, una pelea entre jóvenes ocurrida en la tarde del domingo en el centro de Pola de Laviana obligó a la intervención tanto de los agentes de la Policía Local como de la Guardia Civil. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20 horas en la avenida de la Constitución. No hubo detenciones.