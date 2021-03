El Real Instituto de Estudios Asturianos editará una guía sobre el concejo de Morcín

El director del Ridea, Ramón Rodríguez, explicó que “ya tenemos guías de treinta y tantos concejos asturianos y ahora queríamos seguir con Morcín”. Según explicó, el libro siempre sigue el mismo esquema, primero unos datos estadísticos del concejo, después geografía, “que en Morcín es hermosa y diversa”; historia, “desde los vestigios neolíticos al resto de la historia del concejo”; arte, “con la arquitectura religiosa, civil y popular”; las tradiciones locales, “que en Morcín hay muchas, destacando la del Monsacro”; y acabando con varias rutas para conocer el concejo, “tanto la parte monumental, como la cultural y gastronómica”. Estas guías suelen llevar la firma del cronista oficial del concejo y en el caso de Morcín, será Fernando Delgado quien se encargue de hacerla.

El cronista oficial de Morcín aceptó de buen grado la propuesta del Ridea, que será su primer trabajo dentro del reconocimiento que logró la semana pasada con el apoyo unánime de todos los grupos municipales y un respaldo de más de medio centenar de personas destacadas de todo el Principado. “Antes de nada me mandarán un borrador con las diferentes partes, y una vez que lo tenga comenzaré con el trabajo”, explicó Delgado. No estará solo en esta labor, ya que como ha ocurrido en otras ocasiones, el cronista oficial contará con la ayuda de Noelia Pereira, bibliotecaria municipal; Montse García, vicepresidenta de la asociación “So La Malena”; y la concejala de Cultura de Morcín, María Perera. “Y no solo ellas, también pienso contar con la colaboración de otros colectivos y asociaciones vecinales del concejo, mi intención es reunirme con todos para darle cancha a todo el mundo, sin que quede nadie excluido”. Delgado se ha puesto de plazo un año para concluir este trabajo.

Por su parte, Ramón Rodríguez destacó que “no se trata de una guía al uso, sino que pretende que el lector pueda conocer el concejo, actualmente tenemos en cartera una veintena de guías y hace tres semanas presentamos la de Siero”.

El alcalde Morcín también se mostró “encantado” con el proyecto, ya que considera que “será una guía que permita ser el eje de lo que significa Morcín desde distintos puntos de vista, tanto el pasado como el presente del concejo, esperamos que esté al alcance de la mayor parte de la gente”. Y así será, ya que las guías que edita el Ridea dentro de la colección “Asturias, concejo a concejo” su pueden adquirir tanto en el propio instituto como en las librerías. En los próximos días también se anunciará otra de estas guías en uno de los concejo dentro de la comarca del Caudal.