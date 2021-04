Los vecinos del barrio Urquijo de La Felguera, uno de los más afectados por las obras del soterramiento que llevan ya en marcha una década, reclaman al Ayuntamiento “mejora sustanciales” en el servicio de limpieza. Y es que, según denuncian, “hay una falta de limpieza generalizada en todo el barrio”.

Según los vecinos, “las hierbas creen sin control porque no se desbroza. Además, hay excrementos de perros por todas partes. Por un lado, no se recogen ni limpia, y por otro, no se sanciona”. La situación, aseveran los residentes en el histórico barrio langreano, “es todo un dolor”. Aseguran que se ha solicitado en varias ocasiones al Ayuntamiento la mejora de la limpieza en la zona, pero “no nos hacen caso”. Entre “las obras y la falta de limpieza la vida en el barrio es complicada”, aseguran algunos de los vecinos. “Nos gustaría que se tomase nota de esta reclamación y que nos hicieran caso”, concluyeron.