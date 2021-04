“IU es más fuerte con Podemos; eso ha permitido que estemos en el Gobierno”

Juan González Ponte (Oviedo, 1983), acaba de ser nombrado responsable estatal de Formación de IU. A sus 37 años, Ponte ha incrementado en los últimos tiempos su presencia en la primera línea política. Además de su labor como concejal en Mieres, fue en las lista de Unidas Podemos al Congreso como “número dos” y encabezó la candidatura alternativa a Ovidio Zapico a la Coordinadora de IU en Asturias. Ahora, Alberto Garzón le ha designado para pilotar una de las áreas con más peso político en el partido.

–Acaba de ser nombrado secretario de Formación de IU a nivel nacional. ¿Qué supone para usted?

–La formación está dentro del área de estrategia ideológica de IU. Estoy muy orgulloso de formar parte de este área donde nuestro cometido es dibujar las líneas de IU para los próximos cuatro años. Es decir, qué debemos hacer desde Izquierda Unida –como organización política de clase, de clase trabajadora, que desde su nacimiento es ecologista, y que es feminista– para ser útiles. No puede ser que seamos muy buenos ideológicamente pero no trasladar a la sociedad que somos útiles. Además, en la cuestión organizativa, mi presencia puede servir para fortalecer el proyecto Izquierda Unida en Asturias y, a su vez, trasladar las preocupaciones, las problemáticas y los intereses desde el Principado hacia la IU Federal. Yo ya trasladé a Ovidio Zapico que, para cualquier cosa que necesite la dirección de IU Asturias, cuenten conmigo.

–¿Qué planes tiene para orientar ese área de Formación?

–En la parte política el reto es que estamos en una situación de triple crisis. Por un lado, la crisis económica, en la que se demuestra que el capitalismo no es un sistema preparado para resolver los problemas de la mayoría social. El capitalismo no puede echar el freno y redistribuir la riqueza o generar riqueza para el común, para la clase trabajadora. Desde la formación hay que dar soluciones a este problema y establecer por dónde deben ir los derroteros de la izquierda. Por otra parte, hay una crisis ecológica: no hay un “planeta B” y, por los niveles de contaminación y de consumo del capitalismo, tenemos que establecer nuevas formas de producción y de consumo. Y por último, diría que también estamos ante una crisis antropológica, hay una pérdida de sensación de vivir en comunidad. Hay muchos lazos sociales rotos que hay que volver a coser. La sociedad necesita certidumbres y certezas. Y no estamos dándolas.

–¿Afectará de alguna manera a su labor como concejal en Mieres?

–En absoluto. El equipo de gobierno de Mieres es una piña. Los primeros en saber el nombramiento fueron mi coordinadora local, Beatriz (González), y mi Alcalde, Aníbal (Vázquez). Diría que de afectar no va a ser negativamente, sino al contrario, ya que involucraremos más a todas las partes, desde lo local a lo nacional. Además, tengo que decir que en lo que son mis responsabilidades en Mieres, en el área de Servicios a la Ciudadanía, estoy más motivado que nunca. Hay una serie de retos para este mandato, algunos que se ralentizan por la pandemia, que siguen vigentes. Demostramos que se podía hacer cultura pese a la pandemia, también que se podía promover la participación vecinal... Tengo los problemas del concejo de Mieres en mente desde que me levanto hasta que me acuesto.

–Siempre ha sido una persona cercana al coordinador federal. ¿Qué le une a Alberto Garzón?

–Por una parte, el intento de seguir defendiendo los intereses de la clase trabajadora actualizándolos al presente, a las problemáticas actuales. En vez de mantenernos en una posición cómoda, melancólica y nostálgica, nos une que queremos afrontar de cara los retos que tiene ahora la clase trabajadora, que no son los mismos que en el siglo XIX, aunque a veces las condiciones de explotación y precariedad sean similares. Por otro lado, también me une a Garzón la importancia que le da a esa parte de formación.

–Apuesta por una Izquierda Unida coaligada con Podemos, ¿no piensa que IU pierde identidad propia?

–Quisiera aclarar que lo que defendemos no es ninguna fusión, sino que hay que respetar las identidades de cada organización. Nosotros defendemos IU, nuestra trayectoria histórica y nuestro ADN. No se trata de fusionarse, sino de compenetrarse y acompasarse. En muchos casos podemos marchar separados, porque somos organizaciones distintas, pero después tenemos que golpear juntos. Y cuando lo hacemos, somos más fuertes. Los hechos demuestran que el proyecto de Unidas Podemos es el que permite que estemos cogobernando este país. Frente a los críticos de esta convergencia, IU no solo no desapareció, sino que está en el Gobierno. A partir de ahí, tenemos que fortalecer IU mucho más. Vemos muy necesario trasladar que Izquierda Unida tiene una entidad propia. Nosotros no somos responsables cuando en los medios se habla de Podemos y se olvidan el “Unidas”, aunque somos conscientes que puede herir a una parte de la militancia. Pero que quede claro que IU no desapareció: había una deuda de 11 millones y ahora tenemos las cuentas saneadas, estamos en el Gobierno y tenemos cuerda para rato.

–Tal y como dice, hay frustración entre la militancia, ¿puede repercutir en las elecciones?

–Mire, hay tres planos. En el local y en el autonómico hay autonomía total para decidir qué se hace. Y en Asturias decidimos no ir juntos. Nadie desde IU Federal presionó para ir en coalición con nadie. Y los militantes decidimos que en el Principado no íbamos a ir de la mano. Yo voté no ir con Podemos a las autonómicas. Pero siempre defendí y defenderé que a nivel estatal debemos ir juntos. Y que la marca de Unidas Podemos, a nivel estatal, se tiene que fortalecer, porque al final redunda en que IU esté mucho más fuerte. También he de decir que noto un cambio de vista de la militancia más veterana hacia Unidas Podemos. A todos nos cuesta afrontar cualquier cambio, pero los veteranos van viendo que IU no va a desaparecer y que somos más fuertes.

–¿Le ha costado alguna decepción política o personal ese posicionamiento?

–Sí. Yo sé separar lo político de lo personal, pero no todo el mundo sabe. No voy a dar nombres, pero sí puedo decir que cuando me presenté a las elecciones en la lista de Unidas Podemos me llevé decepciones. Aunque tengo que aclarar que no en Mieres. IU de Mieres siempre me ha apoyado.

–A nivel regional, encabezó la candidatura que se enfrentó a Ovidio Zapico para llegar a la coordinadora regional. ¿Qué se lleva de esa experiencia?

–Todo fue positivo. Me llevé un gran aprendizaje y percibí un gran cariño por parte de la militancia. Ese es el mayor tesoro de IU: sus militantes. También la parte de la gente que no te decepciona, pese a estar muy alejados en los pensamientos sobre el partido. Casi todo fue positivo. Y el resultado fue satisfactorio: teníamos todos los elementos en contra y tuvimos un 40 por ciento de votos. Algunos me decían que, si sabía que no iba a ganar, para qué me presentaba. Y les decía que yo no vengo a competir, sino a sumar para la organización.

–¿Cómo valora los últimos movimientos políticos en el Gobierno?

–Todos los cogobiernos son difíciles y especialmente en un país como España que no tiene esa cultura de cogobierno. Este es el primer caso de la política actual española. Unidas Podemos es fiel al Gobierno, es leal, lo puedo asegurar. Y hay un programa compartido con el PSOE, que se firmó para cumplirlo. Y no somos Unidas Podemos los que lo incumplimos. Y creo que se está conjugando muy bien lo que es la lealtad institucional con la exigencia de que se cumpla lo firmado. Por ejemplo, en el caso del regular el precio del alquiler de las viviendas. Eso está firmado y Unidas Podemos demostró que se puede reivindicar. Se comenten errores como en cualquier organización política, pero Unidas Podemos tiene lealtad hacia el Gobierno y exigencia sobre los pactos que se firmaron con el PSOE.

–A nivel local, Aníbal Vázquez ha insinuado que no repetiría tras este mandato. ¿Le gustaría encabezar la lista de IU?

–No. Rotundamente. Primero querría decir que si no existiera Aníbal habría que inventarlo. Y una de las cosas de las que más orgulloso me siento en mi vida es de formar parte de un equipo político que encabeza Aníbal Vázquez. Es me lo llevaré a la tumba. Su calidad humana y política es inigualable. Y sobre lo que pregunta, lo cierto es que no me veo en esa tesitura. Creo que hay compañeros que lo podrían hacer muchísimo mejor que yo.

–¿Tiene alguien en mente?

–Sí, pero no lo voy a decir. Hay una política de partido y tiene que ser el partido el que lo decida. Pero insisto, hay compañeros muy preparados para ello.