Piden "máxima cautela" ante los contagios de coronavirus en Mieres: el concejo, muy cerca de volver al cierre perimetral

Restricciones de Semana Santa en Asturias Cierre perimetral indefinido de Asturias. Toque de queda de 22.00 a 6.00 horas. Prohibido fumar en las terrazas. La permanencia de grupos de personas queda limitada a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y de seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes. La permanencia de personas en espacios privados queda limitada, exclusivamente, a los convivientes. Cierre de hostelería y comercio a las 20.00 horas. Bares, restaurantes, cafeterías y sidrerías dejan de recibir clientes a las 19.30 horas. Los supermercados podrán abrir a partir de las 06:00 y cerrar a las 21:00 horas. Listados de personas con positivos por covid que deban guardar cuarentena y de locales hosteleros con obligación de cierre temporal para el control por parte de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. La hostelería con servicio para recoger o servir a domicilio, hasta las 23.30 horas, pero sin servir en las instalaciones. Restricciones de aforo vigentes en comercio, cultura, eventos, enseñanza universitaria... Los velatorios quedan restringidos a un máximo de 25 personas al aire libre o 15 en espacios interiores. Para asistir a la misa del funeral rigen las mismas limitaciones que para el resto de eventos en lugares de culto, del 50% del aforo. Al enterramiento podrán asistir un máximo de 25 personas entre familiares y allegados. Estas medidas serán de aplicación entre las 00:00 horas del 26 de marzo y las 24:00 horas del 9 de abril.

Siero seguirá cerrado

Los temores del Alcalde de Siero, el socialista Ángel García, se han cumplido y el concejo no podrá reabrir y levantar las restricciones del sistema "4 Plus" para la fiesta de los Güevos Pintos, que se celebra mañana. Hoy él mismo ha hecho referencia a los datos de evolución de la pandemia en el municipio, en los últimos días, que frenan la posibilidad de que el concejo saliera mañana, coincidiendo con la fiesta de Güevos Pintos, del estado de riesgo "4 plus", que implica, entre otras cosas, el cierre del interior de los bares. El regidor lamentó que no se puedan levantar las restricciones, al haber superado, “por muy poco”, el número de casos que marcan los límites. Quiso, en todo caso, mantener el optimismo: “Si las cosas siguen así, saldremos el jueves o el viernes”, apuntó.

Asimismo, indicó que el ritmo de vacunación en Siero “es bueno”, ya que “se ha acabado con los mayores de ochenta años”. El próximo paso, “a finales de esta semana o principios de la próxima, será inmunizar a los vecinos de entre 70 y 79 años”, reveló. Para ello, habilitarán la plaza de abastos de la Pola, para los residentes en esa localidad y en otras próximas, mientras que los vecinos de Lugones y alrededores, “en principio, serán llamados para acudir al HUCA, en Oviedo”. Respecto a la vacunación, García quiso aclarar algunas dudas que han surgido entre los vecinos. “Nos llega gente que dice que tienen conocidos en Gijón que con 40 años ya están vacunados y que aquí los de más de 70 no están. La cosa es que para los jóvenes se usa Astra Zeneca, de la que hay más dosis y para los mayores Pfizer. Vamos al mismo ritmo todos”, abundó.

Finalmente, García llamó a los vecinos a aprovechar el festivo de mañana, a pesar de encontrarse el concejo en el nivel de riesgo "4 plus": “No podemos dejar de celebrar Güevos Pintos, aunque sea con esas restricciones”, subrayó. El Alcalde hizo, eso sí, un llamamiento a la “responsabilidad y a mantener la precaución”.

Medidas adicionales para los concejos en fase “4 Plus” Cierre perimetral de los concejos. Reuniones limitadas a cuatro personas y encuentros en domicilios estrictamente para convivientes. Clausura del interior de los locales de hostelería, pero no de las terrazas. Cierre de centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) y reducción del aforo a un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. Suspensión de la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, y se recomienda el confinamiento parcial de la población. Suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares.

A continuación te mostramos un gráfico en el que puedes ver la evolución de cada concejo y las medidas que le son de aplicación.