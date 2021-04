Los ganaderos replican al Principado que el oso “ya está asentado” en el parque de Redes

Exigen ya a los responsables regionales que tomen medidas “antes de que sea tarde” para que la convivencia entre osos y ganaderos “sea posible”. Desde la asociación de hosteleros “Redes Natural”, por su parte, reclaman “un plan de desarrollo turístico sostenible” para aprovechar “el tirón” de la especie de forma controlada.

Miguel Fernández fue el ganadero que, el año pasado, denunció los ataques del “oso Llocu”. Un ejemplar que, según su versión, mató a varias reses y fauna salvaje en el parque natural. A día de hoy, “aún no me han pagado los daños, ni me han respondido a las muchas propuestas que hice para que se abriera una investigación”. Apunta que “no me parece normal el comportamiento de ese ejemplar y creo que debería de ser evaluado. Pero estamos siempre igual y, al final, el oso se convertirá en un problema como el lobo”.

El portavoz del sector primario, afirmó, es que “entendemos que tenemos que convivir con el oso y el lobo, con la fauna salvaje en general, pero no tenemos que mantenerlos”. Y aquí estarían las dos claves que marcarían la diferencia. La primera, transparencia desde el Gobierno regional: “Si empezamos ya sin decir lo que hay, vamos mal. Los ganaderos sabemos de sobra que, en Redes, hay familias de osos asentadas”, afirmó el productor.

La segunda, pago de daños a tiempo: “No se puede estar más de un año, como hay casos, esperando por el pago de los daños que produce la fauna salvaje en la ganadería. Así acabarán con nosotros”, sentenció Fernández.

Y no solo fallan los plazos de los pagos, también las cuantías. Miguel Fernández hizo hincapié en el pago de daños indirectos. Es decir, aquellas pérdidas que surgen de los ataques de fauna salvaje y que no están directamente relacionadas con el ataque. Por ejemplo, la leche para los terneros que quedan sin madre. También la cura de las heridas de los animales que sobreviven. O, en su caso concreto, “la pérdida de tres xatos porque las madres abortaron del susto cuando el ataque del ‘oso Llocu’ en Caso. Eso no te lo paga nadie y es pérdida para el bolsillo también”.

La hostelería

Buscando el consenso, desde el sector hostelero. Los responsables de la entidad “Redes Natural” afirmaron ayer que “el oso es uno de esos reclamos en el turismo de naturaleza, buen ejemplo de ello lo tenemos en Somiedo . Nos parece muy bien que el Principado deje que la naturaleza siga su curso, pero para que eso sea así debería de haber un plan de actuación y coordinación para que la acción humana no interfiera, o al menos no negativamente, en ese curso que tiene la naturaleza”.

Los portavoces del sector hostelero en el espacio protegido de Redes afirmaron que “además de parque natural, estamos hablando de un territorio Reserva de la Biosfera”. Y apuntaron que, actualmente, “carece y necesita un plan de desarrollo turístico sostenible, o como se quiera llamar”. Un documento, subrayaron, que organice y coordine los usos de las distintas zonas del espacio, entre otras cuestiones”.