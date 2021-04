La Folixa “perimetrada” de Mieres apuesta por sesiones vermú con cócteles de sidra

El Ayuntamiento de Mieres ha tenido que readaptar los actividades ligadas a la celebración de La Folixa para acomodar la fiestas a las exigencias de las restricciones que acarrea el reciente cierre perimetral del concejo debido al aumento de contagios por covid-19. Así, los gestores municipales explican que “Folixa Vermú” es un nuevo evento que nace en unas circunstancias especiales, perimetrados y con el interior de los bares cerrados. “Pero ello le da más fuerza y vitalidad, como lo demuestra que 35 establecimientos de Mieres y Turón hayan querido participar en la iniciativa, que consiste en sesiones vermú en terrazas desde mañana, viernes, al domingo”. Se podrán degustar vermús de sidra de los llagares Castañón, Panizales y Trabanco al precio de 2,80 euro. También hay quien se ha animado a preparar cócteles para la ocasión, con otro tipos de precios: Cafetería Jovellanos (“Dream Spring”), Las Novedades (“Cider on the mother by Alma”), Madreselva (“Dream Spring”), Onde Siempre en Turón, (“El Escobín”) y Rodapié (“Negroni de sidra sbagliato”).

El público también tendrá su recompensa, porque aquellos que prueben a lo largo de estos días la degustación las tres marcas, ya sea como vermú o en cócteles de sidra, entrarán en el sorteo de diez visitas a los citados llagares colaboradores y de tres lotes sidreros .“Es un evento que se realiza con todas las medidas de distancia y seguridad”, apuntan desde el gobierno local. Se enmarca dentro de la “Ensin Folixa na Primavera”, que se ha reinventado en esta edición con showcookings y actividades para todos los públicos. El Ayuntamiento de Mieres organiza esta primera edición en colaboración con la Unión de Comerciantes, Gustatio y los tres citados llagares.