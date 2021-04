Ocho años esperando una respuesta: suspendido el juicio por la muerte de seis mineros, uno asturiano, en el pozo Emilio

Nuevo golpe para las familias de los seis mineros fallecidos –uno de ellos, José Luis Arias, de Lena– en el pozo Emilio del Valle (Santa Lucía de Gordón, León), el 28 de mayo de 2013. Tras casi ocho años de espera por la justicia, la primera vista oral se convocó para el pasado día 5 de abril. Dos horas duraron las conclusiones previas, que terminaron con la suspensión del proceso porque letrados de la defensa “recordaron” que dos de los quince acusados –entre los que se incluye la cúpula de la histórica empresa Hullera Vasco Leonesa– tenían pólizas de seguro con responsabilidad civil.

La jueza de la sala de lo Penal número 2 de León volvió a citar el lunes a todas las partes para decidir cómo continuará el procedimiento, tras corroborar que las citadas pólizas están en vigor y deben incluirse en la instrucción. La Fiscalía solicita la suspensión hasta haberlas incluido, la acusación reclama la nulidad: “Hay nuevas entidades con posible responsabilidad civil, y cabe anular el proceso”, señalaron letrados de los familiares.

Quieren lo mejor para sus representados. Aunque este nuevo “parón” en el procedimiento judicial es, sin duda, alargar una angustia con ocho aniversarios: “Hemos tenido que luchar contra todo para llegar hasta aquí; verlos sentados en el banquillo es algo increíble y que nadie se esperaba”, señaló Antonio Hernández. Es la madre de uno de los fallecidos, Manuel Moure, y acudió el día de la primera vista oral con una pancarta y seis rosas: una por cada fallecido.

Moure y el asturiano José Luis Arias, además de Carlos Pérez, Antonio Blanco, Roberto Álvarez y Orlando González. Fallecieron por una emisión súbita de grisú, que se produjo casi cuando acababan su turno en el macizo 7 de la explotación. Las familias, dicen, recibieron una rápida e imprecisa llamada para informarles de lo ocurrido. Ni un pésame, afirman. Según Antonia Hernández: “A nuestro hijo no nos lo van a devolver, pero al menos esperamos que los responsables paguen por lo que han hecho. Porque este accidente se podría haber evitado”.

Si se podría haber evitado o no es lo que tiene que decidir la justicia. Porque el procedimiento, ahora en la cuerda floja, parte de dos premisas irreconciliables. La Hullera Vasco Leonesa, en un informe emitido cuatro meses después del suceso, afirmó que el accidente “se debió a una emisión súbita de metano procedente de la cámara de surtiraje o postaller”. Añade el documento, elaborado por técnicos de la compañía, que fue un suceso “imprevisible”. Y matiza que se cumplían las medidas de seguridad.

El escrito de acusación de la Fiscalía de León tardó en llegar. Pero, cuando se publicó –en marzo de 2018– fue contundente: lo ocurrido en el pozo Emilio del Valle era “previsible y evitable”. Las condiciones del macizo siete eran “muy peligrosas”. Y continúa el escrito de acusación: hubo “omisión total por parte de los responsables para vigilar la seguridad en el taller, variar la forma de explotación, paralizar el tajo e impedir que los trabajadores accediesen a su puesto, lo que hubiera evitado el accidente”.

Una investigación larga y un proceso judicial, hasta ahora, muy breve. En esas dos horas de conclusiones previas se descubrió que hay dos pólizas de seguro con responsabilidad civil que no se incluyeron en la instrucción del caso.

Los tres directivos de la Vasco afirmaron, rotundos, que no tenían seguro de responsabilidad civil. A preguntas de uno de los letrados sobre si estaban cubiertos por una póliza de la propia empresa, el que fuera presidente de la compañía minera afirmó que “ese seguro no cubre los daños a patronal”. Tampoco los vigilantes tienen seguro particular de responsabilidad civil, ni ahora ni cuando se produjo el accidente.

Los que sí afirmaron tener esa cobertura fueron el director facultativo del Grupo Tabliza y el jefe del Departamento de Seguridad Minera. Los documentos están ya en manos de la magistrada.

Las familias, a la espera de justicia, paran otra vez el reloj.