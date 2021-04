Un reventón en una de las dos conducciones principales de agua de Langreo está causando problemas de suministro en el concejo. "Una avería en la conducción de agua en Ciaño afecta esta mañana a todo el concejo. Aguas de Langreo trabaja desde las 6.30 para solucionarla cuanto antes y que el suministro vuelva a la normalidad. La anomalía se nota, sobre todo, en los pisos más altos de los edificio, que es donde el agua sale con menos presión o, en algunos casos, no hay agua", indicaron desde el gobierno local.

La avería, indicaron, fue causada por un reventón en una de las dos tuberías principales que alimentan Langreo. "Ocurrió cerca del paso a nivel de Renfe entre Sama y Ciaño. El suministro fue desviado por el otro tubo y se está alimentando a Sama desde otros puntos situados aguas abajo. Por ese motivo hay menos presión de agua". El problema también afecta al resto de distritos, como La Felguera, donde hay pisos altos que tampoco reciben suministro.

"El Ayuntamiento y Aguas de Langreo piden disculpas a todos los vecinos y vecinas por las molestias. Los trabajos seguirán con la mayor rapidez posible para restablecer el servicio", indicaron desde el gobierno local a mediodía.

"Los técnicos me aseguran que todos hoy tendrán suministro de agua. Lo que no me pueden garantizar es la hora. Van a intentar que sea sobre las dos o tres de la tarde, pero igual tiene que ser un poco más tarde", aseguró la alcaldesa.