El acceso al censo de ganado leonés permitirá echar del Puerto Pinos a las reses sin autorización

El Ayuntamiento de Mieres está decido a desarrollar el esperado tratado de paz que ponga fin a la duradera “guerra” de pastos del Puerto Pinos, el gran pastizal leonés que lleva más de 90 años dando cobijo cada verano a la cabaña ganadera mierense. Como primer paso, el Consistorio controlará este año, por primera vez, a las reses adscritas a las parroquias de Babia que hagan uso de este monte. Se trata de un seguimiento imprescindible para poder evitar que rebaños sin derecho de uso accedan a los montes propiedad de Mieres. El requisito necesario era poder contar con una relación de las ganaderías leonesas autorizadas a soltar sus animales en Pinos, un registro que durante décadas se le ha negado al propietario de los terrenos. Conseguida la lista el año pasado finalmente a través de la Junta de Castilla y León, la guardería velará por mantener fuera de Pinos al ganado sin autorización.

Mieres subirá a finales de mayo a Pinos alrededor de 1.500 cabezas de ganado. Sumando la cabaña leonesa, en estos montes de Babia se reunirán en verano cerca de 2.000 animales. Es por ello que el sostenimiento de las praderías se ha convertido en un reto para el Ayuntamiento. El problema es que los ganaderos mierenses sólo pueden hacer uso de los montes acotados entre junio y octubre y, además, deben pagar 44 euros por animal. Por su parte, las cuatro parroquias de Babia que tiene derechos adquiridos para utilizar los pastizales no tienen que pagar cantidad alguna y no se someten a ningún calendario. Por ese motivo, ganaderos sin legitimidad intentan año tras año colarse en Pinos por la puerta trasera, en este caso, la leonesa.

Una vez conseguido que la Junta de Castilla y León facilite una relación del censo de animales leoneses autorizados a pastar en Pinos, el Ayuntamiento de Mieres está decidido a realizar un constante seguimiento. “Vamos a estudiar con rigurosidad el procedimiento que debe seguirse con los animales que encontramos sin autorización, pero no vamos renunciar al control del pastizal y se expulsarán las reses sin permiso”, explica el concejal de Medio Rural, Luis Ángel Vázquez Maseda. La labor que está desarrollando el edil de IU cuenta con el respaldo de los ganaderos locales: “Es un tema complejo, pero es una persona que escucha y que parece dispuesto a encontrar un punto de encuentro entre las partes”.

Con todo y pese al importante avance, la labor que enfrenta Vázquez Maseda es compleja y el problema que generan las desavenencias está enquistado. De hecho, a estas alturas, a falta de mes y medio para que arranque la temporada de pastos, ya hay bastantes caballos de León pastando en Pinos: “Deben entender que se necesita un tiempo para regenerar los pastos a contar desde que la nieve se derrite. No respetar este plazo de recuperación es malo para el sector en general”, explican los ganaderos asturianos. Los profesionales puntualizan, no obstante, que los abusos no son achacables, por regla general, a los ganaderos leoneses con derechos de uso, sino a quienes buscan “la picaresca” para saltarse las normas.

Tras el importante avance en la control del ganado, el Ayuntamiento de Mieres, por contra, debe asumir por sexta temporada consecutiva que Casa Mieres siga cerrada. La maciza construcción de piedra que se encuentra en el alto de La Cubilla es el símbolo de la propiedad del puerto. No puede abrir debido a que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que rechaza que el Consistorio asturiano tenga competencias legales para gestionar infraestructuras en el puerto de Pinos, echando por tierra los recursos presentados por el Ayuntamiento de Mieres y la Junta de Castilla y León. La sentencia está actualmente recurrida.

El cierre del refugio ganadero de Casa Mieres pude ser interpretado como la batalla más significativa ganada por el frente leonés que pide la expropiación del puerto. Ahora bien, hay un dato que deja claro que el Consistorio mierense mantiene o incluso refuerza sus posiciones. En los últimos años diez el número de reses locales que se desplazan a Pinos ha crecido considerablemente.