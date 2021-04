El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Martín ha denunciado la “falta de transparencia” y el “sectarismo” del equipo de gobierno municipal socialista, al negarles “de forma reiterada” la información que han solicitado sobre los riesgos laborales de los trabajadores municipales. Concretamente, la documentación que ha sido requerida por la formación naranja, es la evaluación de riesgos laborales y las medidas correctoras, así como todos los certificados de prevención personalizados que hayan desarrollado los diferentes trabajadores del Ayuntamiento.

“He solicitado hasta en tres ocasiones la evaluación de riesgos laborales de todos los trabajadores del ayuntamiento y el equipo de gobierno municipal lo único que me da son evasivas”, señaló el portavoz de la formación naranja, Javier Hurtado, quien aseguró que, en un primer momento “hablé personalmente y de manera informal con el Alcalde, que me dijo que la información que reclamaban era mucho papel y que por lo tanto tenía que facilitarles a los funcionarios un lápiz de memoria para que me lo hiciesen llegar”. Posteriormente “el Alcalde me dijo que la solicitud que había hecho debería de registrarse formalmente por escrito en dependencias municipales, y fue lo que hice el pasado día 5”, aclara, sin que haya tenido respuesta todavía.