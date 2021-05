La línea eléctrica llegará a Fuentes este año, tres lustros después de inaugurarse

La responsable regional se pronunció sobre la estación allerana para responder a una pregunta del diputado del PP Manuel Felgueres, que cuestionó al Gobierno de Adrián Barbón sobre los plazos para la fusión de los complejos invernales de Fuentes y San Isidro. La Consejera socialista se salió por la tangente en esta cuestión, asegurando que “no estamos en disposición de barajar pasos concreto en este sentido”, y agregó que “de todos es sabido que es un tema complejo que viene de atrás, requiere de unos pasos previos de las dos administraciones, dirigidos a solucionar el problema de la red eléctrica de la estación asturiana”. Piñán subrayó que precisamente en la solución de la problemática del suministro energético del complejo allerano es “en lo que estamos trabajando y lo que consideramos de prioridad”.

Además, señaló que, tras la última reunión entre los presidentes asturiano, Adrián Barbón, con el de la Diputación de León, Eduardo Morán, “se avanzó en las conversaciones sobre este tema y en otros temas de interés mutuo”. Después de ese encuentro, indicó Piñán, “se dieron pasos decisivos para que esta propuesta pueda avanzar a medio plazo”.

En su réplica, el diputado popular afeó a la Consejera que el Gobierno del Principado “lleva 17 años hablando de la fusión de estaciones, incluso antes de que se inaugurase Fuentes de Invierno”. Apuntó que “han sido cinco consejeros y tres presidentes asturianos los que nos han prometido la unión, por lo que no nos parece demasiado creíble”. Manuel Felgueres, además, calificó como importantísima la unión de las dos estaciones, que generaría un gran polo “de atracción de turistas de toda la zona del centro y el norte de la península”.

De nuevo tomó la palabra Berta Piñán, y lo hizo entonces para comprometerse con la electrificación de Fuentes de Invierno. Tras negar haberse pronunciado sobre la fusión de estaciones, la Consejera indicó que “en lo que sí estoy completamente empeñada es en el principal problema de Fuentes, que es el suministro de energía eléctrica. En eso si que quiero comprometerme, y ojalá que pese a todas las dificultades administrativas y prácticas que supone, podamos llegar a ello antes de finales de este año”. “Este es el cambio que necesita Fuentes de Invierno, un cambio en el sistema eléctrico y en el modelo energético”, indicó.

La responsable regional aseguró que, pese a a no haber prometido la fusión entre Fuentes y San Isidro, “otra cosa es que estemos trabajando en ello”. Sin embargo, indicó que “siempre dije que hasta que no esté arreglado el problema de la energía, no podemos hablar de la fusión de las estaciones”. “Estamos trabajando en una forma firme y comprometida, y le digo que ojalá antes de final de año esté resuelto, porque las conversaciones están avanzando cada día”.

Lo que sí reconoció Berta Piñán es que el proceso para electrificar la estación allerana no es sencillo. “Cuando llegué a la Consejería me pregunté porque ese trabajo no se había hecho antes, pero cuando profundizas en el tema, se ven que hay una grandes dificultades administrativas, y lo que estamos haciendo es ir solventándolas una a una, paso a paso”, finalizó la Consejera de Cultura y Turismo.

El inicio de la remodelación de Pajares será la otra gran novedad de la próxima campaña





Las estaciones asturianas están ante un futuro prometedor en el corto y medio plazo. Y es que además de la llegada de la línea eléctrica a Fuentes de Invierno, el complejo de Valgrande-Pajares está a la espera del gran proyecto que transformará por completo las instalaciones para hacerlas mucho más atractivas. Una proyecto que cuenta con 10 millones de euros de fondos mineros, y que se desarrollaría en los tres próximos años. Tal y como anunció este diario, la idea del Gobierno regional es la de sacar a concurso este mes de mayo, todo lo más en junio, las obras de instalación de un nuevo remonte, así como las diferentes actuaciones planteadas en el plan director de la estación. Lo haría en una único contrato, con un presupuesto de 10 millones, en el que las empresas también deberán ajustar para definir que obras adicionales, especialmente las relacionadas con el turismo estival, se pueden llevar a cabo con los fondos disponibles. La prioridad absoluta es la instalación de del nuevo remonte, un telecabina de 10 plazas y desembragable, que dará un giro radical a la estación. De los más de quince minutos que se tarda ahora en llegar desde la parte baja de la estación hasta la zona más alta, se pasará a tres o cuatro minutos, logrando una mayor capacidad de transporte y una oferta infinitamente más atractiva para el esquiador. Además, sería un complemento perfecto para la actividad veraniega de la estación, ya que en las propias cabinas, los deportistas que acuden a realizar descensos o rutas en bicicleta, podrían subir el material con comodidad.