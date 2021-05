Derrapes y atropellos: Las carreras ilegales retumban en el centro de Mieres

–Van acabar matando a alguien. Esto es insoportable y muy peligroso,

Las quejas vecinales por la organización de lo que populares se conoce como carreras ilegales se han trasladado al centro de Mieres. El problema late con fuerza en la calle Gijón, el principal canal que vertebra el tráfico desde el enlace norte con la autovía hacia el corazón de la ciudad. Los vecinos viven al borde de la arritmia. La narración es ciertamente alarmante. Ya se han producido atropellos y las llamadas a la Policía Local reclamando intervenciones van en aumento. La presencia de jóvenes al volante de coches de gran cilindrada se vincula con la actividad de un establecimiento hostelero abierto recientemente. También se detecta una alto consumo de drogas. “Menudo cuadro tenemos; hay que verlo para creerlo”, explica coloquialmente un conocido jubilado al no encontrar palabras para describir lo que está sucediendo.

Los vecinos han recopilado decenas de vídeos y fotografía con coches realizando acelerones, trompos y frenadas. “El otro día se pusieron dos de los coches en paralelo sobre el paso de peatones y un grupo de chavales les dio la salida con una cuenta atrás tal cual se ve en las películas americanas”. En este caso, la realidad supera a la ficción, ya que las citadas escenas se están produciendo en plena tarde y en una calle céntrica de la ciudad.

Hasta ahora la intranquilidad se ha concentrado en especial durante las tardes de los jueves y viernes. Los vecinos temen que con el final del estado de alarma el desbocado comportamientos de estos jóvenes se traslade a las madrugadas. Varios vecinos señalan que el grueso de los coche de alta cilindrada que se dan cita en la calle Gijón están identificados por la Policía Local como habituales participantes en las carreras ilegales que desde hace años se organizan en el polígono de Gonzalín. En el tramo norte de la calle hay varios resaltos en el firme para limitar la velocidad, pero de nada sirve. “Ya hemos visto coches entrar a toda velocidad y salir lanzados por el aire al utilizar estos obstáculos como un pequeño trampolín”. Los vecinos afirman que el petardeo de los motores advierte del peligro: “En ocasiones hacen pequeños circuitos por las calles Luarca, Siero y Langreo”.

Este diario habló ayer con al menos media docena de vecinos. Todos coinciden en la exposición. “Han sido varias las personas que se han salvado por los pelos de ser atropelladas”, explica un residente en la zona. En este caso, se queda corto. No todos han logrado salir ilesos. Alfonso Jimena requiere desde la pasada semana de un bastón para poder caminar. Un coche se lo llevó por delante cuando cruzaba la carretera paseando a su perro: “Miré y no vi ningún coche, pero de repente escuché como un rugido de motor y, cuando me quise dar cuenta, estaba encima del capó de un coche deportivo de color negro”. El vehículo se detuvo unos metros más adelante, siempre según el testimonio de la víctima, que sufre una grave minusvalía de un accidente anterior. “Asomó la cabeza por la ventanilla y, pese a verme en el suelo, no se interesó por mí. Dio otro acelerón y se fue derrapando”.

Alfonso Jimena ha puesto la pertinente denuncia: “Lo que me ha pasado le puede pasar a otro en cualquier momento”. Otro vecino apuntilla: “Son unos sinvergüenzas”. Piden más vigilancia policial y sanciones que resulten “realmente disuasorias”. El roce con los jóvenes se extiende por todo el vecindario.