Un mal pálpito con la AstraZeneca

Convivir con la enfermedad ha hecho que María Elena haya aprendido a conocer su cuerpo y las nocivas reacciones que le generan elementos externos inocuos para la mayoría. “Me acaban de cambiar la mediación para el colesterol precisamente porque me estaba causando trombos en una pierna”. Esta mierense lleva meses escuchando y leyendo noticias sobre los riesgos de la vacuna AstraZeneca. Los últimos estudios muestran un ligero aumento de las tasas de coágulos en las venas, incluidos los coágulos en las venas del cerebro, en comparación con las tasas esperadas en la población general. Sin embargo, los investigadores subrayan que el riesgo de tales acontecimientos adversos se considera bajo. Se barajan probabilidades de 11 eventos vinculados a trombosis por cada 100.000 vacunaciones. Puede parecer un riesgo bajo para la mayoría, pero para María Elena la magnitud de las probabilidades cambia.

Su caso se puede explicar de varias maneras, pero basta con un simple ejercicio de concatenación. Esta mierense tiene problemas de corazón y es asmática. Tiene además alergia a un gran número de medicamentos, con unos efectos difíciles de precisar hasta que los ingiere. Estos síntomas suelen tratarse con Urbason, fármaco al que también es alérgica: “Llegados a este punto te suelen tratar con adrenalina, pero para alguien enfermo del corazón es muy peligroso”. Con este cuadro médico, esta mierense fue citada como una más para pasar a inocularse por el centro de vacunación masiva de Santullano.

María Elena Hernando es un mujer tranquila y que se expresa con mesura. “Yo no quiero un trato especial y aunque me genera mucha dudas, si estuviera sana aceptaría la vacuna AstraZeneca antes que pedir un trato espacial”. Ahora bien, entiende que su caso merece una atención mayor: “Yo no renuncio, simplemente siento que esta vacuna me puede hacer mucho daño y prefiero esperar el tiempo que haga falta por otra”. Dicho esto, explica el fundamento de su queja: “Lo que quiero que se comprenda es que una persona que tiene complicaciones de salud constatadas y reconocidas debe poder al menos ser evaluada antes por un médico que se cerciore de que está en condiciones de recibir el tratamiento concreto que se le pretende administrar”.

El día que fue a vacunarse, María Elena apenas pudo hablar unos instantes con un médico. “Me dijo que tenía dos opciones: vacunarse o renunciar”. Tras marcharse sin el pinchazo, ha vuelto a ser citada, de nuevo en Santullano. Desconoce que tipo de vacuna le tocará. Pero si es AstraZeneca, de nuevo se negará: “No tengo miedo a la muerte, es lago que está asumido. Pero sí tengo miedo al sufrimiento de una agonía y al sufrimiento de mi familia”, explica esta mierense: “¡Con las ganas que tenía de vacunarme!”.