El PP acusa a la ministra Ribera de “despreciar” a Langreo al rechazar sus tres proyectos

Ante el rechazo inicial a estos proyectos y antes del análisis de las alegaciones y publicar la resolución definitiva, que se firmó recientemente, el PP de Langreo formuló una pregunta a la ministra para la Transición Ecológica, a través de la senadora por Asturias Mercedes Fernández. Pidió a Ribera que explicase los motivos “que invoca el ministerio para rechazar las subvenciones de tres importantes proyectos presentados desde Langreo”. La respuesta, indicó la formación, “no sólo no contestaba a la pregunta sino que era un cúmulo de evasivas”.

El PP de Langreo resalta que el “cierre apresurado de las centrales térmicas fue una decisión de los socialistas y de Pedro Sánchez, que utilizó de lanzadera a Asturias y a Langreo para su particular promoción política, y la consecuencia es la pérdida de empleo y riqueza en el concejo”. Añadió que el PSOE “insiste en la transición justa y en que no se dejará a nadie atrás. Sin embargo hace una convocatoria de subvenciones con una cuantía ridícula y luego no aceptan ninguno de los proyectos presentados por Langreo de una manera arbitraria”.

El concejo cabecera de la comarca del Nalón, sostiene el PP, sufre el “desprecio” de la ministra para la Transición Ecológica al no aceptar ni uno solo de los tres proyectos presentados. “Es arbitrario e insolidario y lo que es más triste: es absolutamente injusto”, subrayó. Tras “los mítines y las promesas que lanzaron en campaña” ahora, comenta la formación popular, “Asturias y Langreo ya no interesan y ya no son prioritarias acciones para compensar el páramo industrial y económico que han creado con sus políticas industriales”. El Gobierno socialista, dijo, “continúa con su enfermiza obsesión por condenar a nuestro municipio al aislamiento, la ruina y la desolación”. En un primera análisis el Ministerio autorizó solo un proyecto de los 19 presentados desde Asturias, a desarrollar en Ribera de Arriba. Ninguna otra de las iniciativas fue aprobada tras analizar las alegaciones.

Langreo presentó un proyecto para acondicionar las instalaciones del antiguo matadero como centro de transferencia de productos agroalimentarios y otro para la construcción de una planta de compostaje para el tratamiento de biorresiduos en el polígono de La Moral. También planteó abrir otra planta dedicada al tratamiento ambiental de materiales procedentes de lugares de construcción o demoliciones.