Los pacientes de Cardiología denuncian el aplazamiento de citas por falta de personal

“Están aplazando las citas y el médico de cabecera me dijo que, a la mínima, que vaya a Urgencias, pero claro, con todo lo que conlleva acudir al hospital por Urgencia”, explicaba ayer uno de los pacientes del servicio de Cardiología, quien aseguraba que había puesto una reclamación en el centro comarcal. No es el único afectado que se decidió a denunciar la situación que se estaba dando en el hospital. “Me han dicho que el único cardiólogo que tienen sólo está en planta y no pasa consulta”, señalaba otro paciente, visiblemente molesto, señalando que “nos pasan el muerto a los pacientes para que pongamos una reclamación cuando lo que tenían que hacer es resolver la situación y poner más médicos en el servicio”.

Ante las quejas presentadas por los pacientes, desde la gerencia del área sanitaria del Valle del Nalón se confirmó que existía un problema con el servicio de Cardiología. “Somos conscientes de lo que está pasando”, señalaban ayer, explicando que “el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) está trabajando para resolverlo, ya que es un problema serio e importante”.

No es la primera vez que hay problemas con el servicio de Cardiología en el hospital Valle del Nalón. Hace tres años ya se dio cuenta de la falta de profesionales en este servicio, algo que afectaba de forma significativa a la prestación asistencial en el hospital comarcal. Y es que esta situación se traducía, como aseguraban entonces, en un aumento de la demora media para acudir a la primera cita con el especialista y en la imposibilidad de poner en marcha nuevos servicios. Además, en el caso de Cardiología, el área sanitaria del Valle del Nalón cuenta con una alta demanda asistencial, por lo envejecida que está la población.

Junto al servicio de Cardiología, el hospital Valle del Nalón cuenta también con una unidad de insuficiencia cardiaca. El departamento –que empezó a funcionar en 2007– cuenta con la acreditación de calidad de la Sociedad Española de Cardiología y busca potenciar el seguimiento ambulatorio de los enfermos para mejorar la atención, disminuir las hospitalizaciones y aumentar la calidad de vida del paciente. La insuficiencia cardiaca limita la capacidad del corazón para bombear sangre.