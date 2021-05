La mujer asesinada en Laviana, hija de una familia muy querida de Caleao (Caso), había pedido apoyo en el Centro de la Mujer

Varela también se refirió al durísimo momento que se está viviendo en España en lo relativo a la violencia que sufren las mujeres, con cuatro asesinadas en estos días, a la que se podría sumar la asturiana: “Es el repunte q nos temíamos tras la pandemia”, comentó Nuria Varela.

La Guardia Civil tenía conocimiento esta madrugada de la muerte violenta de una mujer en un domicilio de la calle Puerto de Tarna, en Pola de Laviana. Un familiar habría dado la alerta y el marido de la mujer -del que estaría separada hace poco tiempo- está siendo interrogado en el cuartel de Langreo.

Teresa A. C. habría fallecido de un disparo hecho con una escopeta de caza. La mujer es natural de Caleao, donde vive su familia y donde son muy apreciados, entre otras cosas porque su padre habría estado involucrado en la dinamización de la zona durante décadas a través de las asociaciones vecinales. Además, su progenitor habría sido guarda rural del Parque de Redes durante casi cuatro décadas. Vecinos de la pareja se referían precisamente al dolor que cunde en “una familia muy querida” en la zona, y también a que “pocos podíamos imaginar que fuera a sucederles algo así”.

Lo que sí conocían bien en el entorno era que la pareja, que llevaba muchos años de matrimonio, estaba separada recientemente y ya no vivían juntos, algo que el hombre llevaba mal. La madre de Teresa había fallecido hace solo unos meses y ese podría haber sido el momento en el que la mujer quiso dar el paso de romper su convivencia. Entre los amigos no habían trascendido episodios de violencia, pero sí que la convivencia durante años no era muy armoniosa.