El Principado debería asumir todo el CAI de Pando, reclaman las familias

La Asociación de Familias del CAI (centro de apoyo a la integración) de Pando reclaman al Principado que asuma “toda la financiación” del centro educativo, en el que actualmente hay 70 jóvenes con discapacidad. En las próximas semanas el colectivo mantendrá una reunión con los representantes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en la que reclamarán “una solución definitiva” al problema de la financiación de los costes del centro, que anualmente debe completar con adendas –este año, de 34.617 euros– el Ayuntamiento de Langreo.

Exigen además al gobierno local “más implicación” para resolver este problema, “en dos años no se ha hecho nada”, afirman, Juan José Roza, portavoz de las familias en el patronato del CAI, subrayó que “en abril conseguimos que la Consejera”, Melania Álvarez, “se comprometiera a reunirse con nosotros y hallar, de una vez, la solución”. Hace una semana, fue el gobierno local de Langreo quien habló de la cuestión con el Principado, “pero sin conseguir ningún compromiso. Hace dos años hablamos, dijeron que iban a implicarse, que también hablarían con los ayuntamientos de Laviana y San Martín, pero nada. Se retrasó, llegó el covid y nada se hizo”, reprochó Roza, que pide un “acuerdo de colaboración” con el resto de concejos del valle, ya que “los chavales de Langreo suponen el 52% del alumnado”. En su día, recordó, tanto Laviana y San Martín llegaron a hacer aportaciones. Eso sí, la solución definitiva pasa por el Principado, que “tiene que asumir todos los costes”.

No es el único problema con el que piden actuar “con celeridad”. Así, pide cubrir la baja de una trabajadora, “no se podía hacer por falta de dinero, y de nuevo será el Ayuntamiento de Langreo quien pague la contratación”. Además, la contratación todavía tardará un tiempo, y “los monitores ya están al máximo. Hay que mantener la calidad de la atención”. Está pendiente de concurso público la contratación de una psicóloga, “imprescindible para el centro y sus chavales, y más con esta pandemia”. Por último, las familias demandan que se vacune ya a los usuarios, algunos de ellos personas con gran discapacidad. “Estas peticiones no tienen marcha atrás”, añadió Roza, y “la Alcaldesa”, Carmen Arbesú, “espero que monte en este coche. Vamos despacio pero no nos estrellaremos”.