"Teresa era más buena que el pan", lamentan en Caleao, un pueblo conmovido por el asesinato ocurrido en Laviana

Las autoridades ya lo confirman como un caso de violencia machista y la Guardia Civil mantiene en sus dependencias de Langreo desde primera hora al que durante años fue su marido, S. F. R., de 51 años, del que estaba separada desde hace unos meses y con el que tenía un hijo. La muerte se la provocó un arma de caza y según ha podido trascender, pese al silencio que pesa sobre la investigación, fue un familiar del hombre el que alertó a las autoridades de lo que había sucedido.

Quienes conocían a Teresa lloran la muerte de una mujer "muy buena en todo su término, familiar, tradicional, muy tranquila y normal. Que siempre estuvo dedicada a la familia", cuentan. En su entorno no sabían que sufriera violencia machista, pero sí hablan con claridad de un matrimonio que no le generaba felicidad. "Bien no se llevaban, pero que hubiera algo más no lo sabíamos", añaden las mismas fuentes, próximas a la mujer, que también recalcan que "lo que pasa dentro de una casa muchas veces no se sabe".

Esas desavenencias acabaron por decidir a Teresa para dar el paso de la separación. Una decisión que se precipitó tras la muerte, en noviembre, de su madre. "No le querría dar un disgusto y hasta que no murió no quiso dar el paso". El hombre, sostienen, "lo llevaba mal".

La directora general de Igualdad de Asturias, Nuria Varela, confirmaba por la mañana que si bien eran una pareja sobre la que no había antecedentes conocidos de violencia de género, sí que había indicios para la investigación de esa vía en el sentido de que la fallecía había pedido asesoramiento para el divorcio en el Centro de la Mujer de Laviana.

La ministra Irene Montero mostraba su consternación de forma pública por lo sucedido en Astuiras y ese duelo lo hacía suyo, tamibén el presidente regional Adrián Barbón.

Muchísimo dolor por el asesinato de María Teresa Aladro, vecina de Pola. Mi condena más rotunda y mi apoyo y el del Gobierno de Asturias a su hijo y familiares que la quieren. Estamos con vosotros. https://t.co/2uxxl6ZugL — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) May 20, 2021

En el caso de Barbón, el hecho de ser él mismo de Laviana le añadía un punto más de profunda tristeza, y así lo manifestaba en su cuenta de redes sociales. Primero lo hacía con la prudencia de que la investigación estaba abierta y no había aún una imputación definida contra el hombre detenido.

Luego, ya se adhería al discurso más oficial con la confirmación de violencia machista.

Las muestras de condolencia y de repulsa por una suma sangrienta -van seis mujeres asesinadas esta semana- ya han hecho reaccionar a los asturianos. En Laviana se había convocado para las 16.00 horas una concentración ante el Ayuntamiento, que finalmente se aplazará a mañana viernes a las 11.00 horas; y a las 20.00 horas en la plaza de la Escandalera en Oviedo hay otra cita para gritar "Basta ya" a las muertes de las mujeres.

Hoy en Oviedo en la Plaza de la Escandalera a las 20:00h, concentración para gritar fuerte #BastaYa y que lo oigan todas/os #ElMachismoMata😡

Ya llevamos 6 asesinatos en 48, una de ellas estaba embarazada.@IgualdadGob @IreneMontero #NiUnaMas#NiUnaMenos#JuevesFeministas pic.twitter.com/qzuV2M8rwb — Jueves Feministas (@JuevesFeminista) May 20, 2021

En Caleao toda la familia de Teresa es muy conocida y apreciada. Su padre fue durante más de 30 años guarda de caza del Parque de Redes y, además, participaba activamente en las asociaciones vecinales y festivas de la localidad. Su hermano también es muy apreciado y con un amplio círculo de conocidos, al tener un establecimiento hostelero. Todos los vecinos viven con angustia el trágico momento de la familia con el asesinato de Teresa con apenas 48 años.

Las autoridades han pedido a la población que manifieste su compromiso contra la violencia que se ejerce contra las mujeres con su participación en la convocatoria oficial de concentración, el viernes a las 11.00 horas ante el Ayuntamiento de Laviana.