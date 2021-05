Tras el aperitivo que supuso el libro sobre anécdotas de Mieres que el historiador y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Ernesto Burgos realizó para celebrar el 185º aniversario de la independencia del concejo, el Ayuntamiento de Mieres seguirá contando con Burgos para una empresa mucho más ambiciosa, como será la elaboración del libro oficial de la historia de Mieres. Un encargo que encabeza el concejal de Cultura y Festejos, Juan Ponte, quien aplaude el trabajo despeñado por el historiador.

Eso sí, no será un proyecto a corto plazo, ya que, como apunta el propio Ernesto Burgos, “llevará su tiempo”. Aún así, el historiador sí tiene en la cabeza qué es lo que podría mostrarse en esta publicación, que además sería la primera que estaría centrada únicamente en Mieres. “Habrá que empezarla en un fósil que se encontró en los años 70 en Ablaña, que tiene 300 millones de años y es un escorpión de los cuales hay muy pocos en España. Y a partir de ahí hacer capítulos hasta nuestros días”, explica Burgos. No hay constancia, como apunta el historiador, de restos del Paleolítico, “pero sí hay del Neolítico, de la Edad del Bronce, hay grabados, hay túmulos, hay castros, un montón de ellos sin excavar pero muy prometedores”, apunta. Asegura que también hay resto de la romanización, “que es desconocida, paro hay lápidas de importancia que aparecieron, monedas y un montón de cosas. Hice mi tesina sobre la romanización en Mieres y me salió extensa”. También trataría del visigodo y de la llegada del Camino de Santiago. “Mieres es ‘Mieres del Camino’ porque pasa el camino y tuvo tres iglesias románicas de las cuáles una se desarmó en su día, en los años 20, y la portada se llevó, piedra a piedra, a Gijón. Las otras dos todavía se conservan, son la de Ujo y La Rebollada”.

Otro aspecto destacado por el historiador es la existencia de “casones de la edad moderna, y ya entrando en la industrialización, tenemos un buen número de castilletes mineros, los que quieras”. Sin embargo. De Fábrica de Mieres lo único que queda como resto es el cementerio protestante, un elemento patrimonial muy curioso y restaurado hace pocos años por la asociación Santa Bárbara. “Es muy interesante desde el punto de vista turístico, y que había ingenieros protestantes en Trubia que iban a enterrarse a Mieres”. Y ya metidos en el siglo XX, “tenemos una cosa que es a lo que más importancia le puede dar a este pueblo, que es la Revolución del 34.”. “Mieres declaró el 5 de octubre de 1934 la República Socialista y eso forma parte de la historia asturiana, una república, cuya territorio era hasta donde llegase la revolución”, subraya Burgos.