En unos días Carmen Arbesú (PSOE) cumplirá dos años al frente del Ayuntamiento de Langreo. La Alcaldesa repasa los proyectos a poner en marcha en el concejo en los próximos meses y critica la falta de colaboración de Unidas por Llangréu y el PP.

–¿Cuál es su balance de estos dos años de gobierno?

–Positivo aunque este último periodo ha estado marcado por la pandemia, que condicionó mucho todo. Nadie sabía lo que nos esperaba ni lo largo que era ese túnel pero poco a poco estamos viendo la salida. Independientemente de eso, que retrajo de poder ejecutar otros proyectos previstos, ya se firmó el convenio del soterramiento de las vías de Feve, se aprobaron dos presupuestos y el Principado suscribió el convenio específico de los accesos a los Talleres del Conde. Ahora estamos pendientes de firmar el otro documento, el del futuro recinto ferial y empresarial.

–¿Cuándo se suscribirá?

–Tarda un poco más porque decidimos cambiar en el listado de obras financiadas por los fondos mineros de proyecto. Antes estaba previsto ejecutar los accesos al polígono de La Moral. Lo hicimos porque había muchas trabas administrativas al estar implicadas varias administraciones. Por eso preferimos cerrar el círculo para no tener unos accesos que conduzcan a unas ruinas y la financiación irá al recinto ferial.

–¿Qué plazos maneja para iniciar las obras en los Talleres del Conde?

-Tenemos el compromiso de retención financiera para empezar a licitar las obras pero no a todos los interventores les vale ese documento para dar el visto bueno a la licitación. Aquí se espera a la resolución propiamente dicha y en cuanto llegue el documento estamos en condiciones de licitar. Ya se inició el procedimiento para la descontaminación de los terrenos por parte del Principado y primero sacaremos a concurso los accesos. Posteriormente la construcción del recinto ferial.

–La fecha límite marcada para invertir los fondos mineros es septiembre de 2023. ¿Están en condiciones de acabar para entonces?

–Sí. Calculamos que entonces se podrá inaugurar el recinto ferial.

–¿Cuáles son las asignaturas que tiene pendientes?

–Los proyectos de gobierno no se agotan en dos años, se hacen a más largo plazo. Con todo el terreno que libere Iberdrola con el desmantelamiento de la térmica hay que pensar en una reordenación y que pueda tener otros usos, no solo industriales, ya que es una zona de entrada de la comarca donde estos terrenos pueden tener posibilidades. También continuaremos con los derribos de edificios en ruinas, con ejecución subsidiaria. Se construyó mucho y rápidamente en la época de la industrialización y las construcciones en mal estado deterioran el paisaje. Por eso apostamos fuertemente por demoliciones y adecentar las zonas que lo necesitan. Además, tenemos que reforzar la limpieza de las calles. Es una asignatura pendiente del anterior gobierno.

–¿Está satisfecha con los planes de Iberdrola ante la clausura de la central?

–Hay negociaciones, que se llevan también desde la Consejería y es evidente que hay que exigir, tanto ellos como nosotros, a Iberdrola un compromiso mucho más definido con nuestro territorio. Exprimieron el limón y tienen que compensarnos, en cierta medida, por todo lo que llevaron y lo que supuso su estancia aquí, en contaminación medioambiental, estética e incluso acústica. Defendemos que Iberdrola sea la que ponga en marcha un proyecto y que ayude con la descontaminación de suelos y facilite la implantación de otro tipo de proyectos en ese suelo.

–El Ministerio para la Transición Ecológica ha rechazado los tres proyectos de Langreo para paliar el cierre de la térmica de Lada. ¿Considera que es injusto?

–El gran error fue el nombre que se puso a la convocatoria y que puede llevar a creer que Langreo lo tiene todo perdido y no es así. Da la sensación de que eso es lo que se va a conceder y en realidad son siete millones de euros para quince municipios de España. Parece que es el gran fracaso pero no es así. Van a venir más fondos europeos y Langreo va a tener una oportunidad de optar a ellos. Teníamos la esperanza puesta en esa convocatoria porque nos parecía justo haber recibido financiación para el proyecto de la compostadora. Pese a todo, disponemos de fondos por otra línea.

–¿Las obras del soterramiento de las vías de Feve verán ahora, tras suscribir el convenio, la luz al final del túnel?

-Ya está aprobado por el Consejo de Ministros, por el Adif, el Principado y el Ayuntamiento. Tiene todos los trámites y se producirá la licitación para iniciar las obras. Precisamente del Instituto para la Transición Justa llegan 7,4 millones de euros para el soterramiento además de cerca de seis millones de euros para la mejora eficiencia energética del barrio San José, y 4,4 millones para los Talleres del Conde.

–Vinculado al soterramiento figura el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio de El Puente. Hay críticas vecinales y desde la oposición sobre cómo se está gestionando.

–Con el PERI se está trabajando a la par. Se me achacó falta de transparencia pero cuando la oposición nos pidió el documento no lo teníamos aunque sí habíamos celebrado reuniones en las que se ha estudiado la documentación desde el principio. No tenemos interés en ocultar nada a la oposición y con el proceso instalado en el Ayuntamiento, todo digital, se puede ver. Otra cosa es que el trabajo del día a día lo tiene que hacer el equipo de gobierno.

–¿Ve con buenos ojos la propuesta presentada por el Principado?

–Hay algunas cuestiones en las que se está intentando dilucidar qué es mejor y hay aspectos técnicos en algunas zonas concretas que se pueden ver con otro prisma. No deja de ser un proyecto en el que se redistribuyen espacios y el Ayuntamiento tiene que analizarlo. Estamos reuniéndonos para poder cerrar el documento.

–El Principado propone que el PERI sea financiado por el Ayuntamiento, ¿Qué le parece?

–Primero estamos intentando cerrar el documento y después hay que ver quién urbaniza.

–¿La cesión del edificio de la estación de autobuses de La Felguera está cerca?

–Estamos en ello. Esperamos que se produzca en breve. El Principado tenía al principio alguna traba pero ahora está a punto de resolver los trámites precisos para poner el edificio a disposición del Ayuntamiento.

–¿Cómo marcha la relación con la oposición?

–Aprobamos dos presupuestos con la participación de Ciudadanos, que tiene una visión constructiva de la política. Pero no veo colaboración de ningún tipo sobre todo por los que podrían ser nuestros colaboradores más estrechos, IU, porque nos unen ciertas cosas y podían ser más constructivos. Con el PP la experiencia nos demuestra que tampoco. Unidas por Llangréu no es solo que no colabora, impugnó el presupuesto de 2020. Y ni la pandemia le hizo rectificar. Apelo a que está todavía a tiempo para cambiar esa actitud. El presupuesto de este año era el momento oportuno para que todos los grupos políticos hubiésemos estado unidos pero no fue así.

–¿Seguirá gobernando en minoría, con acuerdos puntuales, o podrían plantearse un acuerdo estable de gobierno?

–No nos cerramos a ningún otro tipo de fórmula pero, de momento, funciona. No descartamos ninguna opción a mayores.

–La oposición censuró la gestión de las ayudas municipales del covid-19

–La cuantía es de 840.000 euros y para concederlas hay que sacar bases, que llevan un periodo de elaboración, además de la información pública y todo lleva unos tiempos, que impone la ley. La oposición no fue leal porque saben que hay que hacer unos trámites.

–El Ayuntamiento ha amortizado 3,1 millones de euros de deuda con cargo al remanente.

–Ha sido un esfuerzo importante. Lo hicimos para poder estabilizar el presupuesto ante la pérdida de ingresos por el cierre de la térmica y para tener estabilidad.

Además, nos permiten hacer uso del remanente que durante años las reglas fiscales impedían. Sabremos en breve cuál es la cuantía y vamos a tirar de él para invertir.

–Langreo aspira a empezar a recibir fondos europeos del programa Leader.

–Apostamos por entrar en un grupo constituido o crear uno propio con San Martín, aunque las posibilidades de esto último son mínimas. El 80% del suelo del municipio es rural y esta financiación supondría poner en marcha iniciativas empresariales y poder asentar población.