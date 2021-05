Los bancos ofertan por primera vez en alquiler pisos vacíos tras desahucios

Una antigua reivindicación que empieza a tener respuesta. Entidades bancarias con pisos vacíos, procedentes de desahucios por impagos, han iniciado su oferta para el alquiler. Es una propuesta que lleva años sobre la mesa y que según las entidades sociales, puede aliviar el “drama de la vivienda” para muchas familias. Por el momento, la oferta es escasa: solo cinco inmuebles de los más de 159 que se anuncian en las webs oficiales de las inmobiliarias bancarias.

El parque de viviendas de los bancos lleva más de un año sin registrar transacciones. Hay 159 casas y pisos, también algunos bajos comerciales, que no encuentran comprador. La mayoría están en los dos grandes concejos de las Cuencas: Mieres y Langreo. Aunque es llamativa la oferta en el alto Aller. Fuentes del sector inmobiliario consultadas por este diario explican que “se trata, en muchos casos, de viviendas que fueron adquiridas para el fin de semana o para las vacaciones. Llegó la crisis económica y los propietarios no pudieron hacer frente a la hipoteca”. También hay un bloque que nunca llegó a ponerse a la venta y ahora aparece en la página web inmobiliaria de una de las principales entidades bancarias en Asturias.

La principal reclamación para que los pisos se ofertaran con alquileres sociales llegó de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Aseguraban que podría ser una fórmula para “devolver a los ciudadanos lo que se hizo por los bancos durante la crisis económica”. También llamaban la atención sobre el posible “deterioro” que sufren esos inmuebles: “Si llevan años vacíos, estarán deteriorándose sin remedio. Cada día que pasa es peor”, afirmaron. Llegaron a poner sobre la mesa la posibilidad de que el Principado los comprara para ofertarlos como viviendas sociales.

Sugerencia no aceptada. Según los entonces responsables de la PAH, la Administración regional no podía hacer frente al pago porque “están ya deteriorados y no quieren hacer frente a los arreglos”. También afirmaron que la “okupación” de estas viviendas tendría su respaldo, al tratarse de inmuebles “de los bancos y que están infrautilizados”. “No tiene sentido que sigan ofertándolos para su venta, llevan años anunciándose y sin encontrar un comprador”, habían señalado desde el colectivo social.

Llegó la crisis del covid-19 y, con ella, el “parón” en el sector inmobiliario. Una consecuencia que también han sufrido las entidades bancarias, que parecen estar cambiando su punto de vista sobre los alquileres. Actualmente, solo es posible encontrar pisos en alquiler en dos de las principales entidades bancarias con más presencia en la región. La oferta es de cinco inmuebles.

Uno de ellos es una vivienda en Mieres, con precio de alquiler a consultar. También en Mieres se oferta la renta de un local comercial a un precio asequible: 350 euros al mes, por 128 metros cuadrados. Otros dos pisos están en renta en Langreo: ambos por 340 euros al mes, con una extensión cada uno de 71 metros cuadrados. Además, se ofertan varios garajes a precios que oscilan de los veinte a los cuarenta euros.

“Es un paso, pero no suficiente”, afirmaron fuentes de la antigua Plataforma de Afectados por la Hipoteca –actualmente sin actividad–. Desde el colectivo afirman que los precios “siguen siendo altos y no ayudan a las familias que pasan por dificultades”. Señalan que la crisis económica que ha traído el covid-19 augura tiempos difíciles: “Muchos están manteniendo el techo que les resguarda por prórrogas de desahucios, dictadas durante el Estado de Alarma”. En las Cuencas, durante 2020, se registraron 139 requerimientos de desalojos para inquilinos.