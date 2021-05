El PSOE defiende la gestión de Arbesú con los proyectos por el cierre de Lada

Ríos niega que el rechazo del PSOE a apoyar la moción presentada por el PP en el último Pleno responda a ningún deseo de bloquear la llegada de los fondos. “El texto estaba lleno de juicios de valor sobre las intenciones del Gobierno central. Y nosotros no íbamos a ser cómplices en la aprobación de un documento que contuviera esas andanadas”, dijo. “Si la Alcaldesa resultó decisiva en una votación empatada porque, como presidenta de las sesiones plenarias, tiene voto de calidad, fue porque la oposición se quedó sin una concejala que intentó participar telemáticamente en el Pleno desde fuera de España cuando no está permitido por la ley. No hicieron bien su trabajo o desconocían la legislación», apuntó.

El secretario local del PSOE afirma que ésta no es la única convocatoria de ayudas “ni significa la pérdida definitiva de esos proyectos” y señala que Arbesú ha trabajado para que el Ministerio abra una línea de 100 millones de euros para los ayuntamientos afectados. La moción del PP para reclamar financiación para esos proyectos descartados recibió el apoyo de Unidas por Llangréu y los votos en contra del PSOE. Al quedar empatados decidió el voto de calidad de la Alcaldesa.