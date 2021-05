El sindicato CSIF denunció ayer el “mal funcionamiento” de la zona azul gratuita de Mieres, y más en concreto desde la sustitución de los parquímetros y la división de la misma. Los portavoces de la central exigieron al Ayuntamiento que ponga fin a este sistema.

Entre las deficiencias que denuncia la central se incluyen que “las zonas no están delimitadas por cartel que te diga en que zona te encuentras, y las máquinas expendedoras de tique tampoco están identificadas con pegatina alguna, que te diga a qué zona expiden el tique”. Además, señalan que “las máquinas antiguas, fuera de servicio, siguen instaladas, creando el caos entre los usuarios, que llaman manifestando que las máquinas no funcionan, pues no tienen ni pegatina que indiqué que están fuera de servicio”.

Además, también critican la aplicación que permite obtener los tiques de forma virtual. “No funciona la mayoría de las veces, en tu móvil sí que se activa, pero no conecta con las máquinas y estas dan que no tienes tique, por lo que eres denunciado pese a haberlo sacado online con la aplicación”.

“Todo ello, ha sido puesto en conocimiento de la Jefatura, de forma verbal y escrita sin que se hayan tomado medidas al respecto, lo que origina perjuicios y trastornos a la ciudadanía permanentemente al tener que acabar presentando un recurso contra las propuestas de sanción que reciben con sorpresa, un calvario tanto para los mierenses como para quienes nos visitan”, finalizaron desde el CSIF.