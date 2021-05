El ferial de Mieres da prioridad a seguir como “vacunódromo” antes que como recinto ganadero

La salud es lo primero. Y bajo esta premisa, el Ayuntamiento de Mieres dará preferencia al uso del recinto ferial como punto de vacunación masivo por encima de cualquier evento que se pueda organizar en esta instalación. Así lo aseguró el edil de Medio Rural, Luis Ángel Vázquez Maseda, destacando que “lo prioritario es el tema de la vacunación”.

Tal y como explicó el propio concejal, el recinto ferial seguirá habilitado como punto de vacunación masiva “como mínimo hasta el mes de julio”, si bien el coordinador del centro de vacunación del área, Carlos Díaz, había asegurado que “podemos estar vacunando hasta el mes de diciembre”, siempre en función de cómo avance el proceso de vacunación y en función de la disponibilidad de dosis. Esto podría chocar con la organización de eventos en el recinto ferial como la Feria y subasta nacional de animales de libro genealógico y de las razas asturianas que organiza la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno de la Raza Asturiana de los Valles (Aseava) en torno al mes de octubre.

Sobre este último evento, Vázquez Maseda explicó que los organizadores “aún no tienen claro si van a organizar la feria este año”. La pandemia dio al traste con la organización de este tipo de certámenes durante el año pasado, y también en estos primeros meses de 2021. El concejal de Medio Rural explicó que “el año pasado barajamos hacer la feria de Aseava online, pero los organizadores no lo vieron claro, así que no sé qué pasará este año”.

Otro certamen que también podría estar en peligro es la exposición avícola del Caudal, con la Asociación para la Recuperación de la Pita Pinta Asturiana, que suele organizarse en el mes de septiembre. Entre los certámenes que se han suspendido ya este año está el concurso anual de ganado, que ya el año pasado tenía que haber celebrado su décimo quinta edición, retomándose después de una década sin celebrarse.

“Íbamos a recuperarlo el pasado mes de abril, pero al final tomamos la decisión de suspenderlo”, apuntó el concejal. Lo mismo ocurre con el certamen de caballos de silla, previsto para el próximo mes de junio y coincidiendo con las fiestas de San Xuan, que este año tampoco verá la luz.

De esta forma, y debido al buen funcionamiento que está teniendo el llamado “vacunódromo” del ferial de Mieres, se prevé seguir usando el ferial para combatir la pandemia.