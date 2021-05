“Antepone los intereses del PSOE a los de su concejo”. De esta forma, el portavoz municipal de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, criticaba a la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, y al grupo socialista en el Ayuntamiento, que rechazó una moción presentada por el PP, en la que se reclamaba seguir insistiendo para conseguir fondos estatales para los proyectos alternativos presentados por el cierre de la central térmica de Lada. Sánchez reconoció que la moción, en su parte expositiva, contenía afirmaciones “duras o injustas”, pero su grupo negoció con los populares para suavizarla y que su parte central, la reclamación de inversiones, “fuese aceptada también por el gobierno local”. Algo que “no ocurrió”.

Sánchez señaló que “yo también me identifico con el Gobierno central en muchas cosas, pero cuando choca con los intereses del concejo, de nuestro Ayuntamiento, hay que defender nuestros intereses. Y no se está haciendo”. Según el portavoz de Unidas, “lamentablemente, se volvió a poner por delante al partido antes que a los langreanos”. Según Sánchez, “no es de extrañar”, porque “cuando los alcaldes del PSOE dejan la Alcaldía, suben en el escalafón de su partido. Por eso se muestran serviles y obedientes”. Incidió además en la “antipatía” que muestra el PSOE local por su grupo. “Hacen referencia a una de nuestras concejalas, que quiso participar vía internet en el Pleno y que por normativa no pudo, pero no dicen nada de los concejales de Ciudadanos, su apoyo, que ya ni están en plenos ni comisiones”.