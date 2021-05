Los dueños de perros en Mieres: “Con la nueva normativa nos sentimos perseguidos”

De momento, en apenas unos días, más de medio millar de personas se han unido a la página “¿Yes de Mieres? ¿Tienes perru? ¡Tas jodíu!”, que se creó en la red social Facebook. Allí denuncian las situaciones que están viviendo a diario, e incluso la persecución que dicen sufrir por parte de los agentes de policía encargados de hacer cumplir la ordenanza. Los responsables de esta página señalan que “el mayor problema que tenemos es que están cayendo multas a diestro y siniestro, y da igual la desproporción de los hechos”.

Ponen estos indignados vecinos dos ejemplos de sanciones recibidas en los últimos días: una por soltar al perro de la correa para beber en una fuente cercana, a las 8 y media de la mañana y sin nadie alrededor y otra por cruzar el parque de Jovellanos, también por la mañana, con el perro atado. “Nos abordan como si fuéramos delincuentes”, señalan los dueños de estos animales. Afirman que están de acuerdo con algunas de las sanciones, especialmente las que se impongan por no recoger los excrementos de perros. “Hay algunos dueños de mascotas que les da igual todo, pero a la mayoría no, y no por ello tenemos que pagar todos. Lo único que se hace es recortar derechos”, apuntan desde el colectivo, para agregar que “si aumentan la multa por no recoger las heces, particularmente estaríamos encantados, que pongan las que quieran”.

Sin embargo entienden que hay sanciones muy desproporcionadas. “Por saltarse un semáforo te imponen 200 euros de multa, pero porque tu perro mee en una farola y se te olvide el agua te meten 300 euros”, apuntan, a la par en que insisten que actualmente “nos sentimos como delincuentes por tener un perro”. “En Mieres no hay ni una señal de donde pueden estar los perros o no, y las que había se han arrancado. Entendemos que no podemos meter perros en el césped de un parque en las zonas infantiles, pero no poder cruzar por una zona común, con el perro atado, me parece una absoluta tontería”, apuntan los administradores de la página.

Por último, denuncian que las zonas de esparcimiento caninas carecen de los servicios necesarios. “En el área de Sueros, en el paseo, estuvimos seis meses sin una papelera. Les hemos pedido una toma de agua para dar de beber a los perros, y ya no solo se negaron, sino que lo hicieron de malas formas. En el Ayuntamiento debe de haber alguien a quien no le gustan los perros”, zanjaron.