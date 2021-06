Artista desde la cuna

“Mi sueño es ser actriz y cantante”. Solo tiene nueve años, pero una seguridad que asombra. Es Naia García, y ayer recibía en el Ayuntamiento de Langreo el premio como ganadora del concurso de imitaciones ”Sácame pola pinta”, un certamen organizado por “A Mansalva”, y en el que la joven mierense se impuso a 43 candidatos que se presentaron al concurso. Interpretando a “Alexandra in Grey”, álter ego de Sandra Lusquiños, la pequeña logró conquistar a un exigente jurado y llevarse no solo el vale de 650 euros para gastar en diferentes tiendas, sino la producción de un disco con cuatro canciones del que recibirá un centenar de copias.

La pequeña mierense estaba ayer exultante. Bajo la mascarilla se intuía una sonrisa imborrable. En presencia de sus padres, Pablo Carrera, organizador del certamen, y Pamela Álvarez, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Langreo, le entregaban el diploma que la acreditaba como ganadora, tras imponerse a otros once jóvenes en la final disputada el domingo.

“Decidí participar en el concurso porque me gusta mucho imitar y cantar”, aseguraba la pequeña, que no quería despegarse de su título. La elección de “Alexandra in Grey” fue sencilla para la niña: “Me gustan mucho sus canciones, son increíbles”, comentaba la pequeña ante unos orgullosos padres. Y es que, según dijo, lo de la canción le viene ya de nacimiento. “Aunque en inglés empecé con seis años, a cantar comencé desde que nací”, dijo desatando con la inocencia de quien apenas cuenta con 9 años. Eso sí, por sus venas corre sangre de artista, ya que la experiencia del “Sácame pola pinta” fue sensacional para la pequeña: “Me gustó mucho cantar delante de toda esa gente, sentí mucha emoción cuando supe que ganaba”, indicaba Naya. Y aunque ayer no fue al cole, sabe que sus compañeros le van a pedir que cante nada más verla.

La pequeña, además, se llevó otro gran premio. Y es que la propia Sandra Lusquiños, la voz de “Alexandra in Grey” la llamó en persona para felicitarla. “La verdad es que cuando me lo dijeron me prestó mucho, y aunque no pude ir a la gala sí que vi fotos y me hizo mucha ilusión”, señalaba la artista a este diario. Y Naia no solo se llevó la felicitación, sino también una invitación para conocer los estudios de Miguel Herrero junto a la propia Sandra Lusquiños.

El certamen de “Sácame pola Pinta” cumplió con esta cinco ediciones. Al casting inicial se presentaron más de 40 participantes, quedando 16 semifinalistas y 12 finalistas, que se disputaron el título el domingo. El responsable de “A Mansalva”, Pablo Carrera, destacó la buena acogida de este certamen, incluso en una situación pandémica que no les puso las cosas nada fáciles. “Hemos ido haciendo directos en nuestras redes sociales, con unos 1.500 espectadores todos los días, y en la gala final llegamos a tener 5.000 personas viéndola”, comentaba el músico, satisfecho con el certamen, en el que el jurado tuvo una ardua tarea. También desde el Ayuntamiento, Pamela Álvarez animó a seguir con este evento, un clásico ya en Langreo.