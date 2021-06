Podemos lleva a la Junta el rechazo vecinal a la quema de combustible sólido en La Pereda

El mensaje de los vecinos de la zona Norte de Mieres es claro: no a la quema de “basura” (combustible sólido recuperado, CSR) en la térmica de La Pereda. Una negativa en rotundo que ayer se encontró con el respaldo de Podemos Asturias, cuya diputada regional, Nuria Rodríguez, se reunión ante el equipamiento de Hunosa con una treintena de ciudadanos, a los que además de mostrar su apoyo público, también anunció que llevarán sus problemas al parlamente asturiano hoy mismo. “Hunosa debe de cumplir con la política medioambiental necesaria y el Gobierno regional debe de exigírselo”, aseguró la parlamentaria.

Rodríguez estuvo acompañada por los responsables de Podemos Mieres Manuel Vicente y Patricia García. La diputada de Podemos Asturias manifestó que “los planes del Gobierno de Asturias para permitir quemar residuos en la central de La Pereda parece una alternativa que es la que se les ocurre cuando hay que afrontar esa transición alternativa a la quema de carbón”. La portavoz de la formación morada indicó que hoy mismo tienen previsto plantear al Consejo de Gobierno una pregunta esperando “que nos digan cuales son las actuaciones que se van a realizar en torno a esta central de La Pereda”. Eso sí, Podemos tiene claro que su postura será la de la defensa de los vecinos, “que han sido muy contundentes”.

“Sabemos que hay muchos problemas medioambientales en la zona, y muchísimas carencias en cuanto a la actividad industrial en lo que se refiere a establecer una serie de filtros y de procedimientos que preserven el Medio Ambiente”, apuntó Rodríguez. Además, reprochó a la empresa pública que “tiene bastantes quejas de los vecinos que debería haber solucionado ya o debería de estar en ello, y parece que no tiene ningún interés al respecto”.

El mensaje que el tejido ciudadanos transmitió a Podemos fue claro. “Nos han dicho que no van a parar ni a rendirse, porque hacerlo sería perder, y no están dispuestos a poner su salud en riesgo ni el entorno en el que viven”, indicio la parlamentaria de Podemos, que matizó que “el Gobierno del Principado tiene por delante una tarea difícil, tiene que dar una explicación contundente y comprometerse con lo que los vecinos le están pidiendo”. “Desde Podemos Asturies no vamos a cejar en el empeño para que se obtenga el objetivo que los vecinos se han marcado”, finalizó.

Mientras, el portavoz de Podemos Mieres, Manuel Vicente, aseguró que “si en Serín se logró parar la incineradora, en Mieres lo vamos a conseguir también, por supuesto”.

En una reciente reunión con los vecinos, Hunosa afirmó que su futuro y el del empleo pasa por la central de biomasa de La Pereda, que quemaría, como máximo, un 10% del CSR. Desde el Principado niegan que este combustible sea “basura”, “es una simplificación que requiere de matices”, subrayó el vicepresidente Juan Cofiño.