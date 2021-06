"Estaba trastornado; hice lo que Marta quería", dice el asesino confeso del crimen de La Felguera

Ambos se enfrentan a una condena de 27 años cada uno por asesinato y tenencia ilícita de armas.

Nelson Dos Anjos se había autoinculpado del crimen en solitario al inicio de la instrucción "para protegerla". Hasta que se enteró de "sólo había sido utilizado, había sido una herramienta" en manos de su enamorada, que en ese momento mantenía otra relación en paralelo con Jose, "el carni", que tampoco sabía de la existencia de Nelson ni de que el joven que había sido asesinado a tiros en La Felguera era la pareja de Marta.

La primera en declarar

La primera en declarar ante el tribunal y el jurado popular fue Marta Rama. Entre el público, familiares y amigos y Iván Castro. A algunos les costó trabajo contenerse mientras la escuchaban, y también hubo quienes no pudieron contener las lágrimas al escuchar el relato del crimen de boca de Nelson.

Marta sólo respondió a las preguntas de su abogado, Sergio Herrero, lo que provocó que el fiscal, la acusación particular y la defensa de Nelson expusieran una amplia y larga batería de preguntas para que quedara constancia de ellas. La acusada explicó que conoció a Iván cuando tenía 26 años y que dos años después se fue a vivir con él. Al principio todo fue bien, pero pasado un tiempo empezaron los malos tratos, que ella denunció pasados cuatro años y que se saldó con una sentencia condenatoria para Iván y una orden de alejamiento. Sin embargo, tiempo después volvieron a convivir, aunque ella no se lo contó a nadie, por miedo a que su padre pudiera reaccionar mal y porque se avergonzaba de haber vuelto con quien la maltrataba.

A lo largo de su declaración, la acusada relató algunos episodios de aquellos presuntos malos tratos y aseguró que no había vuelto a denunciar porque "no servía de nada. La otra vez ya no sirvió", aseguró ante el jurado popular. También afirmó que pensaba que se había quedado embarazada, como le había dicho a la madre de Iván en el tanatorio, porque había tenido retraso en el periodo, pero que finalmente no fue así.

Relató también cómo había conocido a Nelson, a través de una amiga que trabajaba para él conduciendo uno de sus taxis, aunque luego trabajó con ella en la panadería que regentaba en Oviedo. Aseguró que Nelson sabía dónde vivía ella en Langreo, que la había llevado varias veces hasta su casa, y que no conocía a Iván, pero que lo había visto en fotos en su móvil, igual que de su coche.

También relató que Nelson había alquilado un piso en Oviedo, cerca de su panadería, y que se veían allí. El mismo piso al que se mudó después del asesinato, aunque según ella lo hizo sola, y según el acusado, se fueron a vivir juntos. Y aseguró que siguió manteniendo en secreto su relación con Nelson porque "no quería estar en boca de la gente, que me juzgasen", y para que no se enterase ni su padre ni la policía, "porque tenía miedo de que me relacionaran por estar con la persona que le había matado".

Nelson y cómo se urdió el asesinato

A continuación llegó el turno de la declaración de Nelson, que a preguntas del fiscal, relató su relación con Marta desde que la conoció hasta que ingresaron en prisión, y cómo ella urdió el asesinato y él lo ejecutó siguiendo sus indicaciones. Algo que quienes le conocían no podían comprender, ya que él carecía de antecedentes penales, tenía dos taxis en propiedad en Morcín y en Riosa, tres pisos y varias plazas de garaje. Propiedades que había conseguido fruto de su trabajo desde que tenía 16 años.

Según su relato, Marta le convenció de que la única manera de librarse de Iván y de esa relación "tóxica y de malos tratos" era "quitándoselo de delante". "Me ofrecí a acompañarla a la Policía y denunciarle, pero ella se negaba porque decía que la tenía amenazada a ella y que le haría daño a su padre". Ella insistió durante semanas en que la única solución era matar a Iván, a lo que él se oponía. Hasta que ella le dijo que estaba embarazada, que el hijo era suyo porque Iván no podía, y que cuando se le notara la barriga la mataría a ella y al bebé. Y un día, en la panadería, ella le enseñó una bala y le dijo que se la había dado Iván como muestra de lo que le podía pasar.

Ese fue el punto de inflexión para Nelson. "Fue ella quien decidió que había que hacerlo en el Puente de la Constitución porque habría poca gente". Por eso lo intentó el 6 de diciembre de 2017, pero fracasó. Volvió a intentarlo al día siguiente. En ambas ocasiones, Marta le había indicado cuál era la cochera donde guardaba el coche, el vehículo que era y dónde lo aparcaba.

"No sé ni dónde le disparé"

"En ese momento estaba trastornado perdido. Vi llegar el coche, Marta me dijo cómo era el garaje, y que Iván aparcaba el último, al fondo a la derecha. Entro detrás de él y espero a que aparque, y cuando se bajó le dije lo que ella me había dicho que tenía que decirle, que unos días antes mi pareja le había rayado el coche, le dije que lo mirase bien y cuando se agachó con la linterna del móvil, saqué el arma y cuando se giró... le disparo, hago tres disparos y me voy", explicó. Estaba como a un metro y medio de distancia y "no sé ni dónde le disparé".

Nelson continuó relatando que acto seguido se montó en su coche y "no sé ni cómo salí de La Felguera", hasta que llegó a un puente y tiró el arma y el móvil al río. Llama a Marta y le dice la frase que ella le había indicado para saber que él había hecho lo pactado: "quedamos a tomar algo en un bar'".

Después quedó con la acusada y una amiga y no hablaron nada del asunto. "Yo al rato me voy al piso y ya no se qué hace ella. Sí me dijo que después le mandó mensajes al fallecido porque no se fiaba de que estuviese muerto", relató el acusado que también contó cómo después de eso siguieron con su vida "ya como pareja estable" aunque ella le sigue presentando a él como amigo. "Me extrañaba, pero ella decía que era lo mejor".