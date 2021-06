“Marta lo tenía todo preparado”, dice el asesino confeso del crimen de La Felguera

Larga e intensa. Así fue la primera jornada del juicio por el asesinato de Iván Castro, el joven muerto a tiros en una cochera de La Felguera en diciembre de 2017 por el amante de su pareja. El asesino confeso, Nelson Dos Anjos, mantuvo su culpabilidad y pidió perdón, pero insistió en que la otra acusada, Marta Rama, que vivía con Iván y con la que mantenía una relación extramatrimonial, “llevaba tiempo planeándolo; lo tenía todo preparado”. Ella, por su parte, negó cualquier participación en el crimen y aseguró que “Nelson se montó una película para echarme la culpa a mí”. Ambos se enfrentan a una petición de condena de 27 años de prisión por asesinato y tenencia ilícita de armas.

Marta fue la primera en declarar ante el tribunal y el jurado popular, aunque solo respondió a las preguntas de su abogado, Sergio Herrero. Explicó que conoció a Iván cuando tenía 26 años y que dos años después se fue a vivir con él. Al principio todo fue bien, pero pasado un tiempo empezaron los malos tratos, que ella denunció pasados cuatro años y que se saldó con una sentencia condenatoria para Iván y una orden de alejamiento. Pero volvieron a convivir, aunque ella no se lo contó a nadie, por miedo y por vergüenza.

La acusada relató algunos episodios de aquellos malos tratos, y aseguró que no había vuelto a denunciarlos porque “no servía de nada”. También afirmó que pensaba que se había quedado embarazada, como le había dicho a la madre de Iván en el tanatorio, porque había tenido retraso en el periodo, pero que finalmente no fue así.

A preguntas de su abogado contó que había conocido a Nelson a través de una amiga que trabajaba para él conduciendo uno de sus dos taxis, aunque luego trabajó con ella en la panadería que regentaba en Oviedo. Al principio fue una relación “de amistad, luego sexual y terminó siendo sentimental”.

Él, sin antecedentes, casado entonces y con una hija, tenía dos taxis en Morcín y Riosa, tres pisos y tres cocheras. “Me iba bien”, admitió. Pero perdió la cabeza por Marta. Acabó separándose de su mujer y alquilando un piso en Oviedo, cerca de la panadería. El mismo al que la acusada se trasladó a vivir tras la muerte de Iván porque “no quería estar en La Felguera, en boca de la gente, que me juzgasen”, y para que no se enterase ni su padre ni la policía, “porque tenía miedo de que me relacionaran con el crimen por estar con la persona que le había matado”. Afirmó que inicialmente vivió sola en ese piso, y que luego se mudó Nelson para vivir con ella.

Marta afirmó que Nelson sabía dónde vivía ella en Langreo, que la había llevado varias veces hasta su casa, y que no conocía a Iván, pero que lo había visto en fotos en su móvil, igual que de su coche.

Negó “rotundamente” tener nada que ver con el crimen, y aseguró que Nelson le contó al día siguiente que había matado a Iván, pero que no lo denunció “por miedo a que la relacionaran con el crimen al estar con él. “Nelson se montó una película para echarme la culpa a mí”. Marta Rama sólo se autoinculpó de “encubrir a Nelson; sé que tendré un castigo y lo tendré que acatar, pero nada más”.

A continuación declaró el autor confeso del asesinato en un testimonio que se prolongó por la tarde. Nelson explicó que desconocía de la existencia de Iván hasta que tras varios meses de relación Marta se lo contó un día que estaba muy nerviosa porque la había maltratado y amenazado de muerte. Se ofreció a acompañarla a la Policía a denunciar, pero ella se negó por miedo a que la matara a ella y a su padre. Y empezó a decirle que ojalá Iván “se muriera”. Poco a poco, cada vez con más frecuencia, le empezó a “machacar” con esa idea, hasta que un día le dijo que “tenía que ayudarla a matarlo. Lo tenía todo preparado desde hacía bastante tiempo”, aseveró. Él se negó y le ofreció varias alternativas, incluso la de vender todas sus propiedades y marcharse. Pero ella siguió insistiendo.

Un día le dijo que estaba embarazada, y que el hijo era suyo y que, si no mataba a Iván, en cuanto se le notara la barriga, la mataría a ella y al bebé. Unos días después, él llegó a la panadería y Marta estaba muy alterada. Le enseñó una bala y le contó que Iván le había dicho que “la siguiente sería para ella”. Esos dos hechos hicieron “que me derrumbara. Estaba trastornado e hice lo que Marta me pedía.

Ella le facilitó la imagen de Iván y de su coche, una llave de la cochera donde debía matarlo y todas las claves. “Fue ella quien decidió que había que hacerlo en el Puente de la Constitución porque habría poca gente”. Por eso lo intentó el 6 de diciembre de 2017, pero fracasó. Volvió a intentarlo al día siguiente, cuando Marta le dijo que “no habría otra oportunidad”.

Asesinato y “teatro”

“En ese momento estaba trastornado. Vi llegar el coche, Marta me dijo cómo era el garaje, y que Iván aparcaba el último, al fondo a la derecha. Entro detrás de él y espero a que aparque, y cuando se bajó le dije lo que ella me había dicho que le dijera, que unos días antes mi pareja le había rayado el coche, que lo mirase bien; se agachó con la linterna del móvil, saqué el arma y cuando se giró... le disparo, hago tres disparos y me voy. No sé ni dónde le disparé”.

Nelson continuó relatando que acto seguido se montó en su coche y “no sé ni cómo salí de La Felguera”, hasta que llegó a un puente y tiró el arma –comprada en Zamora– y el móvil al río. Llama a Marta y le dice la frase que ella le había indicado para saber que él había hecho lo pactado: “quedamos a tomar algo en un bar’”.

Después quedó con la acusada y una amiga y no hablaron nada del asunto. “Yo al rato me voy al piso y ya no se qué hace ella. Sí me dijo que después le mandó mensajes al fallecido porque no se fiaba de que estuviese muerto”, relató el acusado que también contó cómo después de eso siguieron con su vida “ya como pareja estable”, aunque ella le siguió presentando a él como amigo. “Me extrañaba, pero ella decía que era lo mejor”.

Nelson desconocía que Marta contaba que era “un pesado” y que la “agobiaba”. Tampoco sabía que ella mantenía relaciones con otros hombres, , principalmente con Jose “el carni”, al que desde la cárcel le escribió diciendo que “era el amor de su vida”.

El asesino confeso, arrepentido, ha puesto todos sus bienes a disposición de la madre y el hermano de Iván.

Posteriormente declaró el inspector jefe de la Policía Judicial de la Policía Nacional en Langreo en aquel momento. Y remarcó que cuando habló con Marta y le dijo que el fallecido era Iván, apuntó en su bloc “teatro”. “Reaccionó con una sobreactuación, que se le pasó al momento, y no echó ni una lágrima”.