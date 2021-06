“Asturias es un lugar privilegiado: prima el buen producto y eso es magnífico”

Carlos Maldonado (Talavera de la Reina, 1990), es uno de los concursantes más queridos que pasó por el “talent” culinario Masterchef. Ganador de la tercera edición, y campeón también de otro programa de food trucks en la televisión pública junto a su padre, mañana viernes llega a Mieres para mostrar su habilidad con el cuchillo y los fogones en uno de los primeros actos del programa de “Tovía nun ye San Xuan”, y del arranque de las jornadas del bonito en el marco de las fiestas.

–¿Qué viene a hacer a Mieres?

–Vamos a hacer cuatro elaboraciones con bonito. Es un alimento que es muy apreciado en el Norte y vamos a intentar llevar el concepto de nuestra cocina de “Raíces” y aplicarlos a este ingrediente.

–Es un producto muy versátil, ¿desvelamos los platos?

–Puedo decir que me gusta mucho crudito: desde un tartar o un tiradito, un encebollado... Siempre con nuestro punto atrevido y con nuestra forma de ver la cocina, que dejaremos en los sabores, y en la intensidad de sabores.

– ¿Qué es lo que más le gusta de la gastronomía asturiana?

–Un clásico, pero la fabada no tiene rival. No tiene competencia. Es más, he quedado para ir a comer la mejor fabada de España. Soy muy fan de ese plato, de las legumbres.

–El Principado es rico en materias primas.

–Asturias es un lugar privilegiado por el entorno. Hay campo, hay montaña, hay mar. Sois de todo en Asturias. Prima el buen producto, es magnífico. Sois muy ricos en grandes productos y no me podría quedar solo con uno, porque desprestigiaría al resto. Es que todo está muy bueno.

–¿Cuál es el nivel general de la cocina en esta región?

–Está en el top nacional, a todos los chefs los adoro, pero a Nacho Manzano le tengo muchísimo aprecio. Precisamente ayer (martes) estuve tomando unas ostras con él, y es un tipo sencillo amable, que tiene una cocina de producto, con una técnica impecable, elegante, me encanta como expresa a través de los platos. Me encanta, es un tío enorme. Me gustan todos, pero por Nacho Manzano tengo cierta devoción.

"Masterchef es un trampolín, pero de ahí no sales como el puto amo, hay que prepararse"

–En 2020 recibía en “Raíces” su primera estrella Michelín. ¿Es un sueño cumplido?

–Nosotros tenemos un camino y estamos en él. No quiero decir que sea un objetivo, porque cuando te lo marcas ves el fin de la carrera y esto no es final. Seguimos en el camino y de todo vamos haciendo. Esto me fue envolviendo en las cosas tan maravillosas de la gastronomía. Y nunca dejas de aprender: cuanto más sabes es cuando más te cuestionas y más quieres saber y la gastronomía es un campo amplísimo. Y eso es parte del camino en el que vamos. Tener una estrella está de puta madre, tener un Sol Repsol, pues también. Son cosas maravillosas que nos han pasado. Pero lo que nos llena es tener un concepto que tiene alma, en el que exponemos lo que somos con sinceridad: tratamos de exponer la historia de Talavera a través de nuestros platos. No queremos ser ni queremos creernos. Únicamente somos lo que somos y lo exponemos. Es algo sincero y eso me encanta. Nuestro lema es “déjame entrar en tu paladar, y te daré un trozo de mi alma”.

–Su restaurante se llama “Raíces”, y se ubica en su Talavera natal. ¿Es importante no perderlas de vista a la hora de dedicarse la cocina profesional?

–Vamos por partes. Cada uno puede elegir el camino que quiera. Nosotros hemos querido estar en nuestra tierra, porque es lo que sé hacer, y no sé hacer otra cocina. Pero ahora está muy de moda “el kilómetro cero”, esto es magnífico, sin ninguna duda. Pero ceñirnos por concepto al kilómetro cero sería un error. Somos una mezcla de culturas, y somos lo que somos por habernos abierto al mundo. Eso nos hace fuertes. Y si nos ciñéramos todos a este dogma sería un error. Debemos conocer otras culturas, otro entorno, otros ingredientes y ver como lo podemos aplicar. Tenemos que abrirnos al mundo. Y luego, claro sacar pecho por donde estamos y lo que somos. Porque de esa forma crearemos tradición. Porque la tradición de hoy no será la del futuro. Lo que hoy estemos cocinando será un poso para las siguientes generaciones. Hay que absorber el conocimiento. La tradición de mi hijo, sus recuerdos gustativos serán diferentes a los míos. Y eso se transforma en tradición.

–¿Cómo les ha afectado la pandemia?

–En la cuerda floja, en la cuerda floja. Sinceramente nos ha hecho polvo y aún estamos saliendo. A mí me pilló a contrapié. Siempre hemos sido conservadores, guardando las habichuelas para cuando hubiera hambre. Pero como estábamos funcionando bien, el 2 de marzo empezamos una obra en “Raíces” para darle una vuelta al restaurante. Y el día 19 inaugurábamos. Y el 14 nos confinaron. Y pasó un mes. Y pasó otro. Y pasó un año. Y tuvimos una época en la que había que pagar alquileres, préstamos, avales...

–¿Cómo lo afrontaron?

–Pues creamos un nuevo concepto, el de la hamburguesería. Diferente a lo que hacíamos, pero funcionó. Lo hicimos en Talavera, y luego lo trasladamos para poder enviar la carne por internet. Y seguimos ahora con ello. Y fue lo que nos fue dando un poco de respiro.

–Estamos inmersos en una nueva edición de Masterchef. ¿La está viendo? ¿Cómo ve a los aspirantes?

–Son unos campeones, solo entrar en el programa es una pasada. Luego unos se dedicarán a la cocina y otros no. Es un trampolín para hacer luego lo que quieras hacer. Te dan una imagen, mucha fuerza, y te da posibilidad de desarrollarte en el sector que más te apetezca, principalmente en el de la gastronomía. Ahora bien, un cocinero se construye con tiempo, con trabajo y con esfuerzo. Que nadie piense que va a salir de ahí siendo el puto amo. Hay que estudiar y formarse.

–Los “talents” de cocina están en auge. ¿Es bueno para el sector que ahora todos llevemos un crítico gastronómico dentro?

–Esto es como todo. Hay que ir un punto más allá. Yo entiendo que la gente tiene gustos personales, y no siempre son correctos. Mira, tu vas a Mugaritz, y lo que te ofrecen es una experiencia. Las palabras se comen y los sentimientos se degustan. Y hay gente que solo ve blanco y negro, o le gusta o no le gusta, y hay grises. Detrás hay un concepto. Te voy a poner un ejemplo: nosotros tenemos aquí un bocado que es una crítica al entorno. Talavera de la Reina era tierra de pescadores, aquí se pescaba en río, no hace tanto, y se traían los peces para cocinar. Y ahora no. Y tenemos una creación que lleva varias cosas, que se sirve sobre plásticos reciclados del río, y es un plato hecho para desagradar. Y si te agrada es que estoy cometiendo un error. Este plato te debe enfadar y cuestionarte muchas cosas. Insisto, si el plato te gusta, algo mal estoy haciendo.

–Hace cuatro años que fue padre, ¿le ha cambiado mucho la forma de cocinar?

–Creo que te cambia el mundo. La cocina va muy ligada a la persona, y si hay un cambio vital tan importante creo que también te cambia la cocina. Pero no solo el hecho de ser padre. Ahora tengo 31 años, tengo responsabilidades, y te lo empiezas a cuestionar todo. Yo pienso, ¿qué te ha pasado Carlos? Y te empiezas a preguntar por todo. Yo ahora estoy como la etapa de los niños del porqué, que analizo cada paso que doy, pero con todo en la vida: desde los platos a la evolución.

–¿Qué le diría a la gente que se quiera dedicar a la cocina?

–Qué es una de las mejores profesiones del mundo. Yo recomendaría a la gente que lo disfrute, que se diviertan, que piense y cuestione la cosas. ¿Que dicen que no se puede jugar con la comida? Venga ya. Que jueguen, que investiguen, haz tu camino y disfrútalo. Y exponlo en tus platos. Y que piensen que somos cocineros, que no somos estrellas del rock, somos cocineros y damos de comer. E intentamos hacer felices a los comensales.

–Terminemos con una curiosidad, ¿cuál es su plato favorito?

–Otra cosa que me he cuestionado. Yo siempre lo he tenido. Pero, ¿tú te comerías por la mañana tu plato favorito? Lo llevo en función del estado del ánimo. Pero ya si me obligas, te diría que soy amante de un buen huevo frito. Tiene todo, en un solo producto: la tiene la mejor salsa del mundo en su yema, tiene una textura crocante con la puntillita, tiene algo untuoso e incluso con un contrapunto gomoso con la clara... Tiene tantas texturas, que con una barra de pan la gozo.