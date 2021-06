Caso exigirá a Cadasa que renegocie las compensaciones por el embalse de Tanes

No se va a quedar en una mera polémica entre administraciones. La firme intención del Ayuntamiento de Caso es la de “renegociar” con Cadasa los actuales acuerdos que marcan las compensaciones anuales que paga el organismo que gestiona el agua de Asturias al concejo que junto a Sobrescobio conforma el parque de Redes, donde están los dos embalses que dan de beber a toda la zona centro de la región. El Consistorio, empezando por su alcalde, el socialista Miguel Fernández, tiene claro que “la cuantía” anual, 210.000 euros desde 2014, es “insuficiente”. Es más, subraya que existe convenio para compensar a los ayuntamientos de Redes “desde 2004. Hay diez años en los que no se puso un euro”. En caso de que no haya acuerdo, la opción de los juzgados siempre estará ahí.

Fernández, además, afirmó que hay una segunda parte en la gestión de los pantanos, en la que está involucrada la empresa energética EDP, que “lleva décadas sacando dinero” con su central hidroeléctrica. Un “beneficio privado de un bien público, de todos los casinos, sí, pero también de todos los asturianos. Antes todavía se podía decir que era una empresa asturiana. Ahora hace ya años que no, que es una compañía que vela por sus propios intereses”. Por eso se analiza si es conveniente acudir a los tribunales para reclamar “todo este dinero que los vecinos afectados por los embalses” tendrían “que recibir”. También recalcó Fernández que, teniendo un pantano y en las cercanías una central energética, “invierno sí e invierno también, los casinos nos quedamos sin luz cuando cae un copo de nieve”.

El Alcalde destacó que, dentro del parque de Redes, su concejo tiene “el 80% del territorio”, además del 64% de la población. “Recibimos 210.000 euros de Cadasa, Sobrescobio 140.000. No queremos que les quiten un euro, solicitamos, y lo vamos a negociar, mayor cuantía para Caso”. Además, el “retraso” de diez años “de 2004 a 2013”, cuando “había un convenio y no se pagó”, beneficiaría “a ambos”. “Y esto, ni no nos remontamos a más años atrás, porque los pantanos se llenaron entre 1978 y 1979”. Según el regidor, “no es una cuestión entre concejos. Es cuestión de justas compensaciones”. El Pleno de Caso decidió alegar contra el proyecto de una minicentral eléctrica en la presa de Rioseco, que forma un sistema único junto a la de Tanes para guardar agua. Esta minicentral sería propiedad de EDP y en un 5%, del Consistorio de Sobrescobio. “Nadie nos preguntó si queríamos participar en ella”, concluyó Fernández.