La directora general de Deporte, Beatriz Álvarez Mesa, aseguró ayer, en la visita a las instalaciones de la sección de piragüismo del Club Natación Langreo, que “por el momento no hay una solución encima de la mesa pero peleamos para que la haya” y los deportistas puedan volver a entrenar en el río Nalón en Lada. Para que se pueda practicar piragüismo es necesario que funcionen de nuevo las compuertas de la presa de la central térmica de Iberdrola, que ya no tiene actividad y está pendiente de su desmantelamiento. La imposibilidad de entrenar desde hace siete meses llevará, si no se adopta una solución en un corto plazo de tiempo, a la sección de piragüismo del club deportivo “a su desaparición”, aseguró el presidente de la asociación “Delfos Amigos del Deporte”, Jorge Fernández Cuesta.

Relacionadas Langreo reclama a Iberdrola que facilite la práctica del piragüismo en el río Nalón en Lada

Para evitar que esto ocurra y reclamar que se pueda volver a entrenar en la zona se emprenderán movilizaciones. “Se convocarán actos reivindicativos con presencia en la calle, respetando la situación sanitaria que atravesamos, y formando un frente común con los ciudadanos”, apuntó Fernández Cuesta. La directora general de Deporte indicó que la solución “pasa por no derribar la presa y que o bien Iberdrola o con una concesión a otra empresa o al Ayuntamiento se gestione la presa para abrir y cerrar las compuertas”. Sería un parche “temporal” mientras se logra una salida definitiva, manifestó. Álvarez Mesa, que acudió acompañada por la concejala de Deporte del Ayuntamiento de Langreo, Melania Montes, trasladó el “total apoyo” de la dirección general a que la sección de piragüismo del Club Natación Langreo “pueda seguir entrenando en su municipio”. Así se lo trasladó al presidente y al entrenador de la sección de piragüismo del Club Natación Langreo, José Manuel García y Fernando Noval, respectivamente.

Comentó la directora general de Deporte que “hay varios agentes implicados” y que su departamento se ha puesto en contacto en los últimos meses con altos cargos de Iberdrola para explicarles la situación y trasladarles su apoyo a que continúa la práctica de este deporte en las inmediaciones de la térmica. Además, resaltó la dificultad para las familias para trasladarse a otros municipios para entrenar.

Ese desplazamiento a otros concejos es, dijo Fernández Cuesta, “imposible desde el punto de vista económico, social y educativo”. Actualmente acuden a Siero y Trasona algún día de la semana. El día de ayer fue el “cierre del ciclo de reuniones” que se mantuvieron los últimos tres meses con “las administraciones, los organismos públicos y privados, representantes de los partidos y responsables de la central”, aseveró el presidente de la asociación “Delfos Amigos del Deporte”. Hasta ahora, añadió, “no obtuvimos una respuesta positiva y el tiempo finalizó”.

Si no llega una solución a corto plazo el club “desaparecerá y esto implica dejar a cerca de cincuenta deportistas federados en la estacada”. Este es, aseguró Fernández Cuesta, “un club que lleva más de veinte años con esta modalidad deportiva”. “Agotamos todas las vías de diálogo” y ahora “lo que queda es la movilización social e intentar revertir la situación porque es la última oportunidad que nos queda”, resaltó. En las últimas semanas se han recogido cerca de 5.000 firmas que serán remitidas a la Junta General, a Iberdrola y al Ayuntamiento de Langreo.